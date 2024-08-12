快訊

巴黎奧運／我2金5銅作收 中華開低走高寫驚奇

加碼非法定社福 7縣市被扣補助

奧運／湯姆克魯斯閉幕從天而降 帶奧運會旗空降洛杉磯

公共工程減碳 動起來

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

為了落實台灣2050淨零轉型目標，國內公共工程減碳動作已經動起來，行政院公共工程委員會日前向業者透露，將在今年8月31日訂定、公布節能減碳檢核注意事項，逐步啟動各項公共工程減碳目標。

台灣低碳建材的推展有一怪現象，環境部要求產業減碳的政策急如星火，但是政府主導的各項公共工程，雖經民間產學界一再催促，減碳動作卻聲聲慢。不過，公共工程委員會在今年8月5日一場南部業者的說會上，針對公共工程的減碳動作總算有規劃。

根據工程會估算，台灣一年溫室氣體淨排放量為2億7,515.7萬噸二氧化碳當量，其中公共工程碳排放量占了一成，約2,690萬噸。另外根據業者統計，公共工程為台灣水泥與混凝土最大買家，一年混凝土採購量4,319萬公噸，佔年度公共工程總碳排放量的17.2%，由政府主導的公共工程堪稱台灣排碳大戶。

為了落實減碳，工程會強調，公共工程的減碳絕不能免責，公共工程減碳的策略包括採用低碳材料、減碳工法及購置節能設備三種，必須透過政府採購來達標。

據了解，工程會後續將辦理公共工程推動節能減碳說明會，針對中央部會及地方政府高階長官舉行高峰論壇。依照工程會規劃的進度，今年度先蒐集各工項碳排係數並建立基準值，建置碳排強度資料庫，並由各工程類別主管機關訂定減碳指引，目標明年由各部會計算工程碳排及訂定減碳目標。

地方政府 減碳 碳排放

延伸閱讀

中小企業ESG／AI 助攻 數位、永續雙路並進

中小企業ESG／淨零關鍵一步 從供應鏈出發

氣候委員會長談4小時 總統自嘲「記者會認為裡面吵起來了」

三三會：延役才能落實減碳

相關新聞

公共工程減碳 動起來

為了落實台灣2050淨零轉型目標，國內公共工程減碳動作已經動起來，行政院公共工程委員會日前向業者透露，將在今年8月31日...

9月審電價 郭智輝：建議產業用電調漲但保持競爭力

外界關注9月即將召開電價審議會，是否還會漲電價。經濟部長郭智輝表示，電價並非他個人決定，會建議電價審議會民生用電不調漲，...

中油、台塑：明起汽油調降0.1元、柴油調漲0.7元

國際油價下跌，台灣中油、台塑化都宣布，自明（12）日凌晨零時起汽油價格調降0.1元、柴油調漲0.7元。而中油的參考零售價...

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

輝達（NVIDIA）股價回檔修正已經一個月，市場上開始出現質疑AI泡沫化的聲音，因為一般投資人似乎沒有感受到AI產品對他們在生活及工作上的改變。相關概念股還可以投資嗎？如何挑選有前景的AI股介入？ 對於AI是否會泡沫化的質疑，來自於2000年.com泡沫化的經驗，以及對資金過度集中於NVIDIA這檔股票的憂慮，一旦NVIDIA跌落神壇，其他科技股恐怕難逃團滅...

本周台股／台積電7月營收創新高 能否帶領大盤收復季線

台積電9日公布7月營收創歷史新高，年增44.7％，前7月營收年增逾3成，外資9日回補台積電1萬6360張，台積電股價周五以934元收盤，股價率先大盤回到季線之上，本周是否會發功帶領大盤收復季線？以下聯合報數位版《本周台股》帶你看分析。...

出口連九紅 財部預估下半年轉到「緩升坡」

財政部昨（8）日公布7月出口統計。全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風的停班導致部分出貨遞延，但新興科技應用商機維持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。