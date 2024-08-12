公共工程減碳 動起來

為了落實台灣2050淨零轉型目標，國內公共工程減碳動作已經動起來，行政院公共工程委員會日前向業者透露，將在今年8月31日訂定、公布節能減碳檢核注意事項，逐步啟動各項公共工程減碳目標。

台灣低碳建材的推展有一怪現象，環境部要求產業減碳的政策急如星火，但是政府主導的各項公共工程，雖經民間產學界一再催促，減碳動作卻聲聲慢。不過，公共工程委員會在今年8月5日一場南部業者的說會上，針對公共工程的減碳動作總算有規劃。

根據工程會估算，台灣一年溫室氣體淨排放量為2億7,515.7萬噸二氧化碳當量，其中公共工程碳排放量占了一成，約2,690萬噸。另外根據業者統計，公共工程為台灣水泥與混凝土最大買家，一年混凝土採購量4,319萬公噸，佔年度公共工程總碳排放量的17.2%，由政府主導的公共工程堪稱台灣排碳大戶。

為了落實減碳，工程會強調，公共工程的減碳絕不能免責，公共工程減碳的策略包括採用低碳材料、減碳工法及購置節能設備三種，必須透過政府採購來達標。

據了解，工程會後續將辦理公共工程推動節能減碳說明會，針對中央部會及地方政府高階長官舉行高峰論壇。依照工程會規劃的進度，今年度先蒐集各工項碳排係數並建立基準值，建置碳排強度資料庫，並由各工程類別主管機關訂定減碳指引，目標明年由各部會計算工程碳排及訂定減碳目標。