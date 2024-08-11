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台塑石化：汽油12日降0.1元 柴油漲0.7元

中央社／ 台北11日電

受到中東地緣政治情勢緊張等因素影響，國際油價止跌回升，但均價仍低於上週，台塑石化公司今天表示，將自12日凌晨1時起調降汽油批售價格每公升新台幣0.1元、調漲柴油批售價格每公升0.7元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升29.9元、95+無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升28.1元。

台塑石化說明，受到利比亞油田因抗議活動關閉、美國原油庫存連續6週下降，以及中東地緣政治情勢緊張等因素影響，促使國際油價止跌回升，但均價仍低於上週。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自8月12日凌晨1時開始，調降汽油批售價格每公升0.1元，並調漲柴油批售價格每公升0.7元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑 國際油價 新台幣

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