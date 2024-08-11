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數位領域就業金卡滿週年 共454人取得、美國籍占大宗

中央社／ 台北11日電

數發部數產署今天表示，數位領域就業金卡上路1年來，454人取得金卡，最大宗為美國籍占比達34.5%。未來推廣鎖定認同台灣、與台灣有鏈結關係的群體，針對海外華人、曾來台就學或工作的北美外籍人士、東南亞國家加強推廣。

國發會2018年推出就業金卡制度，增加外國人才在台灣工作與生活的便利性，延攬人才領域目前包含經濟、科技、教育、金融、文化藝術、數位、建築設計、法律、國防、體育、專案會商等11領域，近期更達成1萬張就業金卡的里程碑。

根據國發會資料，截至今年6月底，共1萬434人取得就業金卡，以經濟領域人才為大宗。數位領域就業金卡（數位金卡）累計有454人取得，占整體累計就業金卡約4.35%。

數發部數產署說明，數發部去年5月5日公告數位領域就業金卡資格，申請人數穩定成長，截至今年7月底申請人數已逾700人。數位金卡可作為延攬外國相關領域人才的重要工具，吸引國際人才來台就業或創業。

數產署觀察，台灣資服產業與各行業的IT部門，都對軟體開發人才有需求，不過在延攬國外人才上，確實也需要企業提供英文工作環境。

數產署說，數位金卡取得者，39歲以下族群約占7成。若觀察取得就業金卡的領域，以軟體工程師或軟體產業專案經理人為大宗，通過者前3大領域，分別來自軟體技術開發、電腦程式設計與電商產業。

如果從國籍來看，數產署官員說，取得數位金卡者中，最大宗為美國籍占比達34.5%，亞洲以新加坡、印度與香港籍較多，歐洲以英國、法國與德國較多。

目前數位金卡上路約1年多，未來可能透過哪些管道進一步加強推廣，數產署官員說，分析目前申請者背景，以美國籍為大宗，東南亞相關國籍人才也有成長。

數產署官員指出，考量來台就業或創業人才的共同點就是有跟台灣建立鏈結，像是海外華裔、僑外生、曾來台學習中文或短暫工作經驗等，未來推廣策略會鎖定認同台灣、與台灣有鏈結關係群體，加強推廣對象如海外華人、曾來台就學或工作的北美等外籍人士、東南亞國家人才等。

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