下月審議會 10月再漲電價？

電價審議會九月召開在即，決定十月電價是否調漲，由於四月已漲過一次，因此是否再漲成關切焦點。經濟部官員表示，電價是否調漲，將由電價費率審議會討論決定，預計八月中下旬將展開準備工作，九月陸續召開工作小組會議，台電將在會議中提供發電成本等各項資料，以提報經會計師審查過的資料給委員會。

台電表示，是否調漲電價，由電價費率審議會決定。

不過，經濟部長郭智輝日前受訪時鬆口表示，電價不是由經濟部決定，在九月電價費率審議會召開前，會將成本結構提交電價審議會參考決定，他個人希望能調漲產業用電，並爭取不調民生水電，相關言論引發關注。甚至傳言過去因景氣考量，部分產業享有凍漲或減半調漲優惠，恐全面檢討，點名空廚、食品加工相關、光學材料及元件等部分製造業之電價，若用電量轉為成長，不排除補漲電價。

經濟部官員說明，郭智輝對電價看法係為整體性、原則性，並非針對今年十月電價審議。根據電價費率審議會調整電價的歷史，都是先決定要不要漲電價，如果要漲電價，才會再討論如何分配漲幅。

據了解，如果審議會決定十月不調漲電價，凍漲的及減半調漲的電價，應不至於單獨拿出來恢復調漲。

台電今年上半年稅前虧損六百○二億元，但七月受惠夏月電價實施而轉虧為盈，如果行政院要補貼台電一千億元的追加預算能獲立法院通過，則今年台電有機會損益兩平，預期十月電價可凍漲。

若無千億元補貼，台電就會虧損，代表目前電價仍不敷成本，因此，台電會在電價費率審議會如實提出成本報告。曾文生表示，站在台電立場，支持電價合理反映。