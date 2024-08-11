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兩大因素...台電上月賺錢了

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台電今年上半年稅前虧損602億元，台電董事長曾文生日前透露，今年7月台電有稅前盈餘了，主要受惠夏月電價調漲，及經過談判設法降低燃煤採購價格，因此今年前七月台電累計虧損縮小至500多億元。

台電預估，若追加預算千億元撥補能獲立院通過，台電有機會今年拚損益兩平。

對於電價是否調升？曾文生表示，站在台電立場，支持電價合理反映。在9月電價費率審議會上，台電也會提出成本報告，至於是否調漲，則由電價費率審議會決定。即便台電今年有機會損益兩平，但台電仍揹負巨幅累計虧損。截至2023年底台電累虧仍高達3,826億元，尚待彌平。

台電在今年6月召開股東會時表示，若立法院能通過行政院追加預算撥補台電1,000億元，加上4月1日起電價全面調漲11%，預估增加約600億元電費收入，以及燃料成本回跌約500億元，台電今年將力拚損益兩平。

曾文生表示，今年7月台電終於有稅前盈餘了，至於賺多少，要待董事會通過後才能公布。若加計7月獲利部分，累計1至7月虧損約500多億元；換言之，7月雖有獲利，但也未達百億元。

針對學校及社福團體電價方面，台電已在6月發函給各單位表示，將持續依據電業法第52條及53條規定，提供各級學校、社福機構及護理之家電價優惠，惟減收之電費得由各目的事業主管機關編列經費支應。

2025年起優惠電價及電價凍漲金額回歸各目的事業主管機關辦理、自行編列預算支應。這項措施有助於台電減少對學校及社福團體電價補貼。

台電 曾文生 電價

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