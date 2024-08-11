台電若獲千億撥補 電價將凍漲

經濟部將在9月召開電價費率審議會，拍板今年10月起的電價。據了解，若政院撥補台電千億元追加預算獲立院通過，預期10月電價將凍漲；惟過去因景氣考量，部分產業享有凍漲或減半調漲優惠，則會全面檢討。現點名空廚、食品加工相關、光學材料及元件等部分製造業之電價，若用電量轉為成長，將會補漲電價。

朝野先前都支持由政府撥補台電愈多愈好，以減緩對民生物價衝擊；另據了解，若立法院未通過千億元撥補，等於台電2024年有千億元虧損要立即補坑，10月電價就必須再漲，預估要漲10%以上。

經濟部今年4月進行一波家庭、小商家及工業用戶全面調漲電價，平均調幅約11%，調整後平均每度電價為3.4518元，工業調幅相當大，民生調幅雖低，但仍引發朝野一波政治對決。經濟部高層官員表示，4月這波調整，係以台電全年損益兩平為目標，雖然調幅稍被抑低，但只要政府撥補台電千億元追加預算通過及燃料支出成本減少，台電有機會達到損益兩平。

台電近年財務狀況

在立院通過千億元撥補台電追加預算前提下，10月電價大致會維持凍漲，依過去電價審議會慣例，也會同步檢視過去因特殊考量凍漲或減半調整的產業用電情況，若景氣或用電回升，將補漲電價。

經濟部和台電現在檢視作業中，尚無具體建議方案。不過，比對過去二年享有優惠電價產業，外界點名食品業及食品加工業、團膳業等，尤其團膳高壓用電戶就是五家空廚業，早因國際旅遊報復性成長，現仍享有優惠電價，引發其他產業不公平。另外，部分景氣回升的製造業，如光學材料及元件製造業也會列入檢討。

至於經濟部長郭智輝日前接連接受媒體專訪時，多次提到他對電價看法是「民生電價穩定，工業電價因將本求利應適度反映」，不過郭智輝也強調，不論水、電價再怎麼調升，一定都會低於南韓，以確保產業競爭力。郭智輝對電價發言，再度引發在野黨關注，要求政院說清楚、講明白。

經濟部官員說明，郭智輝對電價看法係為整體性、原則性，並非針對今年10月的電價審議。

此外，立法院已三讀通過「電業法」第49條修正案，增訂電價審議委員會組成專家學者與民間團體不得少於半數，確保電價審議具公正性；對此，經濟部配合改組9月電價審議會委員組成。