今年經濟成長恐下修 估低於5月的3.94%

行政院主計總處將於本周五（16日）召開國民所得統計評審會，會後將發布2024年及2025年全年經濟成長率預測值。主計總處日前概估2024年第2季經濟成長率為5.09%，在下半年預測不變情況下，今年全年經濟成長率由5月預測3.94%下修為3.91%。外界認為，下半年經濟展望未如預期樂觀，變數多，主計總處小幅下修全年經濟成長率機率高。

主計總處在今年5月預測，今年我國出口在AI需求帶動下，估計將有10.06%的高成長，拜出口增溫之賜，將今年經濟成長率上修至3.94%，創近三年新高。

不過，主計總處日前概估2024年第2季經濟成長率為5.09%，較今年5月預測數5.18%下修0.09個百分點，主因是商品出口擴增力道不如預期，較原預測少47億美元；也因此，在下半年預測不變情況下，今年全年經濟成長率由原預測3.94%下修為3.91%。惟主計總處官員認為，「出口不是表現不好，只是不如預期」，加上企業投資步調加速，撐住經濟成長率表現，國內景氣穩定向上的趨勢不變。

相較於國內主要預測機構，經院預估2024年經濟成長率為3.81%、中研院經研所預測3.88%，台經院預測3.85%；主計總處不論是3.94%或3.91%預測值，都已相對偏高的預測值。

近期全球經濟也出現諸多變數，包括近期因美國就業數字表現欠佳，讓投資人擔憂美國經濟是否陷入衰退，同時也認為美國聯準會（Fed）錯失降息時機，導致引發一波全球性股災。以色列和伊朗衝突更激化，中東戰火一觸即發，也使地緣政治風險大幅升高。

市場原本對AI商機抱持相對樂觀的態度，但現也傳出輝達Blackwell晶片進度放緩，代表AI商機爆發期不會如原預期那麼早到來。