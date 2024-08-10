10月將再漲電價？經部指檢討享優惠電價的「這些產業」 恐將面臨補漲

經濟部將在9月召開電價費率審議會，拍板自今年10月起電價。自2024年4月起家庭、小商家及工業用戶全面調漲電價，平均調幅約11%，據了解，若政院撥補台電千億元追加預獲立院通過，預期10月電價將凍漲。惟過去因景氣考量，部分產業享有凍漲或減半調漲之優惠，則會全面檢討。現點名空廚、食品加工相關、光學材料及元件製造業等部分製造業之電價，若用電量轉為成長，將會補漲電價。

朝野先前都支持由政府撥補台電愈多愈好，以減緩對民生物價衝擊；另據了解，若立法院未通過千億元撥補，等於台電2024年有千億元虧損要立即補坑，10月電價就必須再漲，預估要漲10%以上。

經濟部今年4月進行一波家庭、小商家及工業用戶全面調漲電價，平均調幅約11%，調整後平均每度電價為3.4518元，工業調幅相當大，民生調幅雖低，但仍引發朝野一波政治對決。經濟部高層官員表示，4月這波調整，係以台電全年損益兩平為目標，雖然調幅稍被抑低，但只要政府撥補台電千億元追加預算通過，以及燃料出成本能有所減少，台電有機會達到損益兩平。

在立院通過千億元撥補台電追加預算的前提下，10月電價大致會維持凍漲，依過去電價審議會慣例，也會同步檢視過去因特殊考量而凍漲、或減半調整的產業用電情況，若景氣或用電回升，將補漲電價。

據了解，經濟部和台電現在檢視作業中，尚無具體建議方案。不過，比對過去享有優惠電價產業，外界點名食品業及食品加工業、團膳業等，景氣早已回升，尤其團膳高壓用電戶就是五家空廚業，早因國際旅遊報復性成長，現仍享有優惠電價，引發其他產業不公平。另外，部分景氣回升的製造業，如光學材料及元件製造業也會列入檢討。