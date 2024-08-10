真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核准 台電說話了

台電董事長曾文生日前受訪表示，桃園以北設大型數據中心一律不核供，主要是中電北送到桃園已出現瓶頸。此舉也是台電為穩定供電，首次限制用電大戶設置地點，意外引發外界擔憂台灣是否真的缺電了嗎？

台電10日強調，台灣不缺電，但如果大家都只要科技廠，不要發電廠，那很快就會出現區域性的供電困難，而且一直阻撓電力建設，就是在製造缺電的風險。

台電表示，鼓勵科技業優先到支持設立電廠的縣市、「就源」投資設廠，也借鏡國際經驗，引導用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源與大型電源的中南部地區設廠，協助業者減碳並提高國際競爭力同時，讓負載與電源端相互匹配，共創雙贏。台電也呼籲各界，共同支持電廠及輸變電及配電設備等電力建設。

台電指出，北部地區因電力建設興建困難，導致發電量少於用電量。以2023年為例，北部用電量931億度，發電量750億度，供需差距高達200億度。而中部與南部地區，目前發電量都大於用電量。因此，縱使從全國角度來看，電力供應足以滿足用電需求，但從區域平衡的角度，北部用電需求高度仰賴南電、中電北送，是不爭的事實。當北部的電廠跟電網建設得到支持，讓北部發電更有餘裕時，台電當然會支持每個地方的經濟發展用電。

此外，台電進一步指出，北部電網受陽明山、大漢溪天然地形區隔影響，可進一步分為「北東」及「北西」電網。隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，而且受到區域內機組故障和電網輸送能力限制等外在因素的影響，無法保證其他地區的電力能足量供應，即使輸送也需要其他地區增加發電來供應。因此台電一再疾呼協和電廠更新改建計畫的必要性。

台電表示，資料中心屬於用電密度極高之產業，對於電力系統影響甚大，因此世界各國皆謹慎面對並嚴格控管。如新加坡曾於2019年暫停資料中心設廠申請，雖於2022年重新開放，但對資料中心用電量與能源效率皆有嚴格標準。為確保電力系統穩定與安全，台電參考新加坡、韓國經驗，透過用電控管，引導用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源的中南部地區設廠，不僅協助業者減碳並提高國際競爭力，也讓負載與電源端相互匹配，減少電源輸送的耗損。

台電表示，長途輸送電力除將增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險。反之，如果每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性。電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。台電於北中南地區皆加速推動電廠、變電所及輸電線路建設工程，加速電網改善、提升輸電容量，盼各界持續支持電力建設興建，共同提升電力供應的韌性和穩定性。