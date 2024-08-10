快訊

奧運霹靂舞／孫振今晚出賽 一文看懂規則、賽事怎麼評分

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核供 台電回應

柯文哲政治獻金陷疑雲 名嘴再爆「KP演唱會」獲利逾77萬去向不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核准 台電說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電10日強調，台灣不缺電，但如果大家都只要科技廠，不要發電廠，那很快就會出現區域性的供電困難，而且一直阻撓電力建設，就是在製造缺電的風險。聯合報系資料照
台電10日強調，台灣不缺電，但如果大家都只要科技廠，不要發電廠，那很快就會出現區域性的供電困難，而且一直阻撓電力建設，就是在製造缺電的風險。聯合報系資料照

台電董事長曾文生日前受訪表示，桃園以北設大型數據中心一律不核供，主要是中電北送到桃園已出現瓶頸。此舉也是台電為穩定供電，首次限制用電大戶設置地點，意外引發外界擔憂台灣是否真的缺電了嗎？

台電10日強調，台灣不缺電，但如果大家都只要科技廠，不要發電廠，那很快就會出現區域性的供電困難，而且一直阻撓電力建設，就是在製造缺電的風險。

台電表示，鼓勵科技業優先到支持設立電廠的縣市、「就源」投資設廠，也借鏡國際經驗，引導用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源與大型電源的中南部地區設廠，協助業者減碳並提高國際競爭力同時，讓負載與電源端相互匹配，共創雙贏。台電也呼籲各界，共同支持電廠及輸變電及配電設備等電力建設。

台電指出，北部地區因電力建設興建困難，導致發電量少於用電量。以2023年為例，北部用電量931億度，發電量750億度，供需差距高達200億度。而中部與南部地區，目前發電量都大於用電量。因此，縱使從全國角度來看，電力供應足以滿足用電需求，但從區域平衡的角度，北部用電需求高度仰賴南電、中電北送，是不爭的事實。當北部的電廠跟電網建設得到支持，讓北部發電更有餘裕時，台電當然會支持每個地方的經濟發展用電。

此外，台電進一步指出，北部電網受陽明山、大漢溪天然地形區隔影響，可進一步分為「北東」及「北西」電網。隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，而且受到區域內機組故障和電網輸送能力限制等外在因素的影響，無法保證其他地區的電力能足量供應，即使輸送也需要其他地區增加發電來供應。因此台電一再疾呼協和電廠更新改建計畫的必要性。

台電表示，資料中心屬於用電密度極高之產業，對於電力系統影響甚大，因此世界各國皆謹慎面對並嚴格控管。如新加坡曾於2019年暫停資料中心設廠申請，雖於2022年重新開放，但對資料中心用電量與能源效率皆有嚴格標準。為確保電力系統穩定與安全，台電參考新加坡、韓國經驗，透過用電控管，引導用電量5MW以上資料中心，優先至擁有充足再生能源的中南部地區設廠，不僅協助業者減碳並提高國際競爭力，也讓負載與電源端相互匹配，減少電源輸送的耗損。

台電表示，長途輸送電力除將增加能源耗損，也將增加電網負荷及風險。反之，如果每個區域自己都有充足的電源，可避免過度仰賴外援，並就近供應電力，提升電網韌性。電源開發須以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。台電於北中南地區皆加速推動電廠、變電所及輸電線路建設工程，加速電網改善、提升輸電容量，盼各界持續支持電力建設興建，共同提升電力供應的韌性和穩定性。

台電 電廠

延伸閱讀

桃園又停電！近千戶民眾受影響 台電搶修中

數據中心位桃園以北不供電 許宇甄：曾文生打臉政府說不缺電

經長盼漲工業電價 李彥秀：政策未明前放話 打臉卓揆

台電推電廠直供園區 中科南科輸電線拚2032年完成

相關新聞

真的缺電了嗎？桃園以北設大型數據中心一律不核准 台電說話了

台電董事長曾文生日前受訪表示，桃園以北設大型數據中心一律不核供，主要是中電北送到桃園已出現瓶頸。此舉也是台電為穩定供電，...

經濟部攜手中山大學 高雄亞灣軟體園區設立南部晶片設計基地

經濟部產業發展署為持續引領臺灣半導體晶片產業之成長，攜手國立中山大學南區促進產業發展研究中心於亞洲新灣區高雄軟體園區設立...

科技巨頭投資AI風險浮現？專家：掌握應用轉為實際收益

生成式人工智慧（AI）快速發展，全球各大科技公司紛紛加大在AI領域的投資。然而，這種急速擴張也引發市場對AI泡沫化的擔憂。高盛與摩根士丹利近期就針對各大科技巨擘的AI大規模資本支出，表達憂慮。摩根士丹利分析師韋斯（Keith Weiss）本周在微軟法說會上直言，業界如今都在辯論：AI的資本支出和報酬並未相符。這些分析師看到了什麼樣的風險？

台電：數據中心位桃園以北不供電 科技業設廠要就近電源端

2030年前至少有十座數據中心要在台設置，因應AI浪潮用電量大增，台電董事長曾文生昨（9）日明白表示，數據中心申請用電量...

核廢處理跨步 核一廠燃料棒拚年底移出

產業界期盼核三廠能夠延役或重啟。台電董事長曾文生昨（9）日表示，因為「核子反應器設施管制法」未修法，台電沒有法源依據及預...

7月新生兒守住萬人大關

內政部昨（9）日公布最新人口統計，7月新生兒守住1萬大關，但死亡人數來到1.8萬人，「生不如死」的狀態持續43個月，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。