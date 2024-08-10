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台灣鳳梨今年4月可銷往紐西蘭！台紐持續在ANZTEC架構下深化交流

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部國際貿易署表示，台灣紐西蘭經濟合作協定(ANZTEC)聯合委員會議於2024年8月7日在紐西蘭舉辦，我方由經濟部國際貿易署長江文若與會主持。台紐就過去一年貨品貿易及服務貿易執行成果、動植物防疫檢疫管理、影視合製合作、貿易與勞工、貿易與環境、原住民族等領域議題進行討論，持續深化雙方合作。

經濟部國際貿易署表示，台紐雙方在ANZTEC合作架構下，已促成相關產業與農產品合作機會。例如我國鳳梨在歷經與紐國8年諮商，自2024年4月起已可輸銷紐西蘭，這台灣農產品開拓國際市場的一大突破，也是台紐深化經貿關係的重要成果。

此外，台紐在ANZTEC貿易與環境議題上也有重大進展，雙方在今年6月共同辦理氣候變遷工作坊，針對淨零碳排、循環經濟等趨勢議題交流討論，具體回應全球氣候變遷。目前紐西蘭刻正大力推動如出口倍增及更新基礎建設等促進經濟成長政策，我方亦透過本屆會議平台，推介我具國際競爭優勢的建材材料及智慧城市輸出方案，並分享協助企業設計出口產品減碳包裝之作法，盼藉由產業項目合作，帶動雙邊貿易成長。

經濟部國際貿易署表示，這屆會議雙方並同意在過去良好的合作基礎上，針對協助中小企業善用ANZTEC與永續發展等議題，進一步探討深化合作機會，為台紐經貿關係發展提供更大的動能。

紐西蘭 經濟部

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