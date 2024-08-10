快訊

蘆洲鐵皮廠房火警 37輛消防車衝現場…救出一對母女送醫

桃園又停電…近千戶民眾受影響 台電搶修中

出身體育世家 日本21歲選手驚傳驟逝！生前行跡曝光

AI智慧視覺檢測瑕疵！經濟部助攻產業提升良率、縮短出貨時間

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

AI影像辨識是實現智慧製造的關鍵技術，不僅帶來了巨大的商業潛力，更為傳統產業的轉型升級提供了強勁動力。過去傳統人工檢測往往因人員作業疲勞而誤判，難以保持品質穩定，為因應此一挑戰，經濟部產業發展署委託財團法人印刷創新科技研究發展中心輔導湯姆森企業有限公司(以下簡稱湯姆森公司)，協助導入AI影像辨識技術，成功提高產品良率從85%提升至99%，並將包裝出貨時間縮短80%，有效提升產品品質與效率。

湯姆森公司為國內最早投入超細纖維無塵擦拭布製造的廠商，國內晶圓代工、面板等製造廠等皆為其客戶，於業界享有極佳聲譽。由於擦拭布材質柔軟無法像紙張般平整，必須仰賴人工進行清點分裝才能出貨，不僅耗時耗力，且隨著訂單增加及產業缺工，出貨效率也成為一大瓶頸。擁有豐富生產經驗的廠商，終究要面對日益嚴格的品質要求及缺工問題，傳統人工檢測方式已無法滿足業者的需求。

為了在競爭激烈的產業供應鏈中保持優勢，湯姆森公司積極尋求技術升級導入各項優化措施以克服上述挑戰。湯姆森公司在原料布的品質檢測上使用「智慧化視覺檢測瑕疵技術」，蒐集布料表面瑕疵的資料，建置AI檢測數據資料庫，以偵測器取代人眼進行品質管控，將產品良率由85%提升至99%。在清點產品及包裝出貨上，同樣導入「AI影像辨識技術」，透過演算法搭配相機鏡頭進行堆疊數量計算，原以人工作業每疊100片布料需花費5分鐘，現在只需人員進行少量增補作業即可快速精確包裝出貨，作業時間縮短至僅需1分鐘，人力也從2人減少至1人。

湯姆森公司將傳統製程導入智慧元素，不僅提升產品品質與生產效率，也突破了軟性印刷材料作業流程上的限制，成為傳統產業升級至智慧製造的典範。湯姆森公司透過申請「印刷科技整合應用發展計畫」(公告網址: https://assist.nat.gov.tw/GIP/wSite/ct?xItem=266593&ctNode=150&mp=2)成功導入相關智慧化技術，歡迎業界有需求之業者也可以參考應用。

AI

延伸閱讀

巴黎奧運／解密中華隊制服 台灣綠色紡織登奧運舞台放異彩

擴大高雄IC設計量能 南部晶片設計產業推動基地今啟用

觀音居民抗議SRF廠當鄰居 經濟部：桃園市府可層層把關

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

相關新聞

經濟部攜手中山大學 高雄亞灣軟體園區設立南部晶片設計基地

經濟部產業發展署為持續引領臺灣半導體晶片產業之成長，攜手國立中山大學南區促進產業發展研究中心於亞洲新灣區高雄軟體園區設立...

科技巨頭投資AI風險浮現？專家：掌握應用轉為實際收益

生成式人工智慧（AI）快速發展，全球各大科技公司紛紛加大在AI領域的投資。然而，這種急速擴張也引發市場對AI泡沫化的擔憂。高盛與摩根士丹利近期就針對各大科技巨擘的AI大規模資本支出，表達憂慮。摩根士丹利分析師韋斯（Keith Weiss）本周在微軟法說會上直言，業界如今都在辯論：AI的資本支出和報酬並未相符。這些分析師看到了什麼樣的風險？

台電：數據中心位桃園以北不供電 科技業設廠要就近電源端

2030年前至少有十座數據中心要在台設置，因應AI浪潮用電量大增，台電董事長曾文生昨（9）日明白表示，數據中心申請用電量...

核廢處理跨步 核一廠燃料棒拚年底移出

產業界期盼核三廠能夠延役或重啟。台電董事長曾文生昨（9）日表示，因為「核子反應器設施管制法」未修法，台電沒有法源依據及預...

7月新生兒守住萬人大關

內政部昨（9）日公布最新人口統計，7月新生兒守住1萬大關，但死亡人數來到1.8萬人，「生不如死」的狀態持續43個月，其中...

中電北送遇瓶頸 用電5MW以上的資料中心台電不核供

根據經濟部評估，2030年前還有10座資料中心要設置在台灣，但恐怕不是每個縣市都有機會。台電董事長曾文生9日表示，由於中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。