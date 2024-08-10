AI智慧視覺檢測瑕疵！經濟部助攻產業提升良率、縮短出貨時間

AI影像辨識是實現智慧製造的關鍵技術，不僅帶來了巨大的商業潛力，更為傳統產業的轉型升級提供了強勁動力。過去傳統人工檢測往往因人員作業疲勞而誤判，難以保持品質穩定，為因應此一挑戰，經濟部產業發展署委託財團法人印刷創新科技研究發展中心輔導湯姆森企業有限公司(以下簡稱湯姆森公司)，協助導入AI影像辨識技術，成功提高產品良率從85%提升至99%，並將包裝出貨時間縮短80%，有效提升產品品質與效率。

湯姆森公司為國內最早投入超細纖維無塵擦拭布製造的廠商，國內晶圓代工、面板等製造廠等皆為其客戶，於業界享有極佳聲譽。由於擦拭布材質柔軟無法像紙張般平整，必須仰賴人工進行清點分裝才能出貨，不僅耗時耗力，且隨著訂單增加及產業缺工，出貨效率也成為一大瓶頸。擁有豐富生產經驗的廠商，終究要面對日益嚴格的品質要求及缺工問題，傳統人工檢測方式已無法滿足業者的需求。

為了在競爭激烈的產業供應鏈中保持優勢，湯姆森公司積極尋求技術升級導入各項優化措施以克服上述挑戰。湯姆森公司在原料布的品質檢測上使用「智慧化視覺檢測瑕疵技術」，蒐集布料表面瑕疵的資料，建置AI檢測數據資料庫，以偵測器取代人眼進行品質管控，將產品良率由85%提升至99%。在清點產品及包裝出貨上，同樣導入「AI影像辨識技術」，透過演算法搭配相機鏡頭進行堆疊數量計算，原以人工作業每疊100片布料需花費5分鐘，現在只需人員進行少量增補作業即可快速精確包裝出貨，作業時間縮短至僅需1分鐘，人力也從2人減少至1人。

湯姆森公司將傳統製程導入智慧元素，不僅提升產品品質與生產效率，也突破了軟性印刷材料作業流程上的限制，成為傳統產業升級至智慧製造的典範。湯姆森公司透過申請「印刷科技整合應用發展計畫」(公告網址: https://assist.nat.gov.tw/GIP/wSite/ct?xItem=266593&ctNode=150&mp=2)成功導入相關智慧化技術，歡迎業界有需求之業者也可以參考應用。