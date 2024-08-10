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經濟部攜手中山大學 高雄亞灣軟體園區設立南部晶片設計基地

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部產業發展署為持續引領臺灣半導體晶片產業之成長，攜手國立中山大學南區促進產業發展研究中心於亞洲新灣區高雄軟體園區設立「經濟部產業發展署南部晶片設計產業推動基地」。

經濟部產業發展署表示，南部晶片設計產業推動基地將以形塑晶片設計產業發展生態圈為核心，針對晶片設計企業進行招募，與多家晶片設計相關資源夥伴建立合作關係，將就企業於技術開發、工具應用、人才募集、資金投注、商務推動、驗證拓展等多元面向給予輔導協助，期可有效導引晶片設計企業落地高雄，促成高階人才落地，帶動高價產業群聚發展。

半導體為我國重點發展之「五大信賴產業」，經濟部產業發展署肩負推動台灣產業推動的責任，期掌握5G及AIoT等國際應用市場崛起之商機，並借重高雄具有發展完整半導體產業之機會與優勢，未來將以此基地持續整合國內產官學研能量，協助南部業者加速產品與方案落地，以持續擴大培育晶片產業之發展，完善我國半導體產業生態系。

半導體 晶片

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