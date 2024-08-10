經濟部攜手中山大學 高雄亞灣軟體園區設立南部晶片設計基地

生成式人工智慧（AI）快速發展，全球各大科技公司紛紛加大在AI領域的投資。然而，這種急速擴張也引發市場對AI泡沫化的擔憂。高盛與摩根士丹利近期就針對各大科技巨擘的AI大規模資本支出，表達憂慮。摩根士丹利分析師韋斯（Keith Weiss）本周在微軟法說會上直言，業界如今都在辯論：AI的資本支出和報酬並未相符。這些分析師看到了什麼樣的風險？

2024-08-10 10:00