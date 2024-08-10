台電：若立院如期通過撥補千億 今年有望損益兩平

台電財務狀況備受關注，台電董事長曾文生今天表示，因適逢夏月電價期間，7月出現稅前盈餘，若立法院如期通過撥補新台幣1000億元，今年有望達成損益兩平。

曾文生今天接受媒體訪問表示，今年前6月虧損約602億，7月單月終於出現稅前盈餘，主因適逢夏月電價期間。

他指出，燃煤採購成本控制得宜，若立法院如期通過撥補1000億元，今年有望達成損益兩平。

電價議題方面，經濟部長郭智輝日前表示，希望維持民生電價穩定，用電量較高的產業電價則依照競爭力來評估，由電價費率審議會決定。曾文生說，站在台電立場，當然希望合理反映電價，台電將提報成本報告給電價費率審議會，交由其做出決定。

能源署指出，電價試算則連動台電財務狀況，其中台電能否獲得千億補貼是關鍵。

另外，曾文生昨天赴氣候變遷委員會報告，坦言2024到2027年的供電壓力最大，若機組故障，夜間備用容量約降至200萬瓩，「是有一點點緊」；為了國家韌性和緊急特殊狀況，台電目前仍維持一些停役機組可轉成緊備機組。

他今天解釋，氣候變遷調適工作非常重要，台電也有「緊備機組」因應，包括大林、興達、協和等機組，近4年從140萬瓩增加到336萬瓩，但他強調，一定是「有強烈必要性」才會啟動。