台電：數據中心位桃園以北不供電 科技業設廠要就近電源端

2030年前至少有十座數據中心要在台設置，因應AI浪潮用電量大增，台電董事長曾文生昨（9）日明白表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電。

另外，為確保產業穩定供電，台電規畫對航空城、新設科學園區直接供電，也就是不需要再架設輸電線、建置轉接站，可以就近直供園區。其中，台中電廠直供台中園區、興達電廠直供南科這兩條特高壓線路，預計在2032年完成。

國家氣候變遷對策委員會日前首次開會，曾文生針對台電供電挑戰進行報告。曾文生昨日與媒體茶敘，再對此議題進一步說明。他喊話，請科技業未來設廠要就近電源端，前往支持電源開發的縣市投資。

台電對用電大戶採行措施

他表示，在很多國家，產業設廠是自己找電源，台灣是單一電網，所以由台電供電，但台電在電源開發、及電網架設、甚至設備更新等都遭遇重重困難，如果設廠距電源很遠，挑戰更大，台電要花更多時間架設電網、排除困難。這也是很多美國AI數據中心都就近電源的原因。

在AI時代來臨，因電力供應困難，大型數據中心是第一個限制設置地點的標的。曾文生表示，南韓及新加坡對於數據中心的用電量及電力使用效率（PUE）都有設限，台灣電價相對便宜，會因價格因素影響負載的跨國移動，台電自去年開始，在桃園以北地區（含桃園）申設用電量5MW以上數據中心，一律不核供，主要是台電要送電到桃園已經面臨瓶頸，將請大型數據中心要移到桃園以南地區。

5MW數據中心規模有多大？輝達在台設置在高雄超級電腦「Taipei 1」，用電量約7.68MW，像這樣規模數據中心將無法設在桃園以上地區。

曾文生表示，為穩定供電給科學園區及航空城用電大戶，台電現規畫四條直供特高壓線路，一是由大潭電廠直供航空城；二是通霄電廠直供竹科寶山園區；三是台中電廠直供中科；四是由興達電廠直供南科。其中，直供中科因為路線較短，只需要取得路權，以及直供南科則須通過二仁溪，這兩條線路較單純，要趕在2032年完成。

至於直供航空城、直供竹科寶山園區，前者有取得土地問題待克服，後者則因線路很長，則需更久時間才能完成。

曾文生表示，在直供未完成之前，台電會依傳統既有線路送電，不會影響科學園區用電大戶量產。