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核廢處理跨步 核一廠燃料棒拚年底移出

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影
台電董事長曾文生。記者黃義書／攝影

產業界期盼核三廠能夠延役或重啟。台電董事長曾文生昨（9）日表示，因為「核子反應器設施管制法」未修法，台電沒有法源依據及預算科目，去執行核三廠1號機的安全評估，若沒有預算去維持，停機久了就是會「老掉」。

換言之，截至目前為止，因為無法有任何作為，核三廠恐難重啟。

曾文生並表示，核一廠現放在用過燃料棒仍放在爐心，未退出爐心，乾貯設施已興建完成並完成測試，預計2024年內第一束燃料棒可自爐心退出。這是核一廠核廢處理的一大步。

核三廠1號機自7月27日停機除役，外界期待核能重啟，因此關切台電是否會進行安全評估、以及是否會拆除設備。行政院現對於核能使用也設定有安全、核廢處理、以及社會共識等三大前提。

曾文生表示，在三大前提中，需要台電做的就是安全評估，安全評估就是預算執行，但因為沒有修法，台電沒有法源依據作任何處理，也無法有預算科目去執行安全評估。

他表示，核三廠1號機現依法進入準備除役階段，正待除役環評通過。用過燃料棒現尚可放在燃料池，未來核三廠會直接興建室內乾貯來放置用過燃料棒。

簡言之，核三廠1號機設備雖然短期內不會拆，但曾文生坦言，沒有預算可以執行安全評估，設備久了就是會老掉。

至於核廢處理，他認為，至少要能在核後端拉出一個處理框架，也就是要讓台電有法律依據去遴選最終場址。

台電 曾文生 核三廠

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