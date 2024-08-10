7月新生兒守住萬人大關

內政部昨（9）日公布最新人口統計，7月新生兒守住1萬大關，但死亡人數來到1.8萬人，「生不如死」的狀態持續43個月，其中六都以新北市、高雄市、台南市負成長最嚴重；另外，7月社會增加達4,702人，無法抵銷死亡與出生間差距。

根據內政部統計，今年7月戶口資料，人口數為2,340萬人，與上年同月增加16,900人，平均每天增加46.17人，與上月比較則減少3,576人。若以月增狀況來看以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為南投縣。

7月出生數1萬424人，死亡人數則是為1萬8,702人，自然增加為負8,278人。