台電推電廠直供園區 中科南科輸電線拚2032年完成

台電持續推動強化電網韌性計畫，台電董事長曾文生今天指出，難度最高、所需時間最長的是「電廠直供園區」，經盤點有4大輸電線直供工程，其中，興達電廠到南科、台中電廠到中科有望在2032年完成，變數則在路權取得順利程度。

總統賴清德昨天在國家氣候變遷對策委員會裁示，要求台電原訂10年完成的「強化電網韌性計畫」，能夠提早4年，於2028年優先完成關鍵的區域，以及與民生相關關鍵工程。曾文生今天接受媒體訪問補充，「民生有感」部分有3大目標，包含設備故障率降低、加速復電時間、限縮事故範圍。

至於10年強化電網韌性計畫預計2032年全數完成，曾文生指出，難度最高、所需時間最長的是輸電線直供園區；他解釋，過去電力都是從電源端，送至靠近中央山脈主幹線，再拉回用戶端，現在要做的是拉專線就近送電。

電網韌性建設計畫以「推動分散電網工程」、「精進強固電網工程」及「強化系統防衛能力」為3大推動主軸，其中「分散工程」金額最高，重點工程之一即是「電廠直供園區」減少跨區供電。

經台電盤點，共4大直供工程要推動，包含大潭電廠到桃園航空城、苗栗通霄電廠到竹科（近年用電成長最多）、台中電廠到中科、興達電廠到南科（現為全台最大負載區）。

不過，曾文生坦言，北部電力設施光土地取得都有壓力，相較之下，興達電廠到南科、台中電廠到中科工程較有機會在2032年前完成，主要變數在路權取得順利程度。

此外，曾文生提到，台灣工業生產設備越來越精密，電壓變化影響生產，也觀察到近年落雷頻率、能量均增加，已超過原先避雷設備所能承受上限，後續將針對高強度落雷區域優先更換落雷設備，並持續落實各項氣候變遷調適工作。