核一除役有進度 台電今年底將從爐心移出第一束燃料棒

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
核一乾貯場。圖／新北市政府農業局提供
核一乾貯場。圖／新北市政府農業局提供

國家氣候變遷對策委員會昨（8）日舉行首次會議，雖未就核電問題做實質討論，但賴清德總統重申，核電應做社會對話及取得社會共識，妥善解決核安、核廢，以及法制面問題。同時，核一除役今年將有新進展，台電表示，力拚今年底前從爐心取出第一束燃料棒，移至乾貯設施。

台電在氣候變遷對策委員會會議中報告「台灣電力供需的轉型與挑戰」，董事長曾文生9日表示，台電能做的就是盡量揭露資訊，在資訊充分揭露的情況下，讓人民做價值選擇，他同時提出另一種思考，如果社會決定維持一定比例的核電時，應該先思考，當未來國際突發核電事件，國內核電是否能說停就停，是否會影響供電穩定，他認為情況其實相當複雜。

核一廠除役進度目前有進展，曾文生表示，由於核一廠乾貯設施水保許可已獲得地方政府同意，因此可望在今年年底前，將第一束用過燃料棒從爐心取出，具有象徵意義。

台電預估核一廠的燃料棒要全部移出爐心，大約需要2年時間，移出後就會展開除役招標作業；至於核二廠的乾貯設施興建許可已在申請中，而核三廠則是待除役環評通過後，規畫興建室內乾貯設施。

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