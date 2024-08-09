中電北送遇瓶頸 用電5MW以上的資料中心台電不核供
根據經濟部評估，2030年前還有10座資料中心要設置在台灣，但恐怕不是每個縣市都有機會。台電董事長曾文生9日表示，由於中電北送有瓶頸，因此去年9月開始，桃園以北申請5MW以上用電量的資料中心，台電一律不核供。
曾文生表示，美國的AI Center都會設在電廠旁邊，主要原因是美國的電網無法輸送那麼大量的電力，因為興建電塔成本很高，他們認為用電大戶應該要就近電源，如果用電大戶離電源端很遠，則中間輸電設備的興建就是很大的挑戰，可能比電源的開發都還要困難。
台電觀察到新加坡及韓國，都對資料中心（Internet Data Center）做用電量及能效的管制，這些IDC是用電大戶，電價及傳輸費用都會影響他們的成本，曾文生說，價格因素會影響負載的跨國移動，除了4月調漲電價時有特別針對IDC外，在設廠區域上也做了限制。
從去年9月開始，桃園（包括桃園）以北，申設用電量在5MW以上的資料中心，台電不會核供電力，因為中電北送到桃園已出現瓶頸，希望負載與電源能匹配，大型資料中心應該往南移。
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