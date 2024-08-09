AI製造產業鏈下一個基地落腳處？ 台電：應看電廠在哪裡

AI科技大廠拋出來台設廠意願後，各縣市紛紛表示要爭取，但台灣能否提供足夠電力是各界關心重點，台電董事長曾文生9日表示，對台灣電力影響較顯著的是AI生產，而非AI應用，若要問下一個AI製造產業鏈基地在哪裡？應該看電廠在哪裡。

曾文生表示，用電大戶設廠應該就近電源端，減少用電端與供電端的距離，以降低供電風險，因此在強化電網韌性計畫中，台電以「電廠直供園區」減少跨區供電，降低供電風險。

總統府日前召開國家氣候變遷對策委員會首次會議，總統賴清德在聽取台電「台灣電力供需轉型與挑戰」簡報後裁示，原訂10年完成的「強化電網韌性計畫」提早4年完成。

曾文生表示，強韌計畫其實已執行2年，提早4年完成等於是將10年計畫縮短至6年完成，要在2028年底前完成的主要目標，是讓最後用戶端感受到設備故障率的降低，以及加速復電時效。

電網強韌十年計畫中，前段是限縮故障範圍及降低系統故障風險分散等工作，工作項次會比較多，因此從2024年至2028年包括更換饋線等工作，工作量比較多，但後面就是規模比較龐大的工程，例如「電廠直供園區」計畫。

曾文生以桃園為例，目前沒有大的新的工業園區開發計畫，最大最新的負載來自於桃園航空城，過去台電的電網是從海邊的電源端，拉線到山邊的主幹線，再重新分回來，但現在做的是直接送電到高負載的用電端，因其用電很穩定，第一個計畫是大潭電廠到桃園航空城的直供計畫需時較久，因為超高壓變電站從土地取得到纜線舖設要花較長時間，此外，通霄電廠到寶山、台中電廠到中科，以及最南邊的興達電廠到南科，而南科是目前台灣負載最大的科學園區。