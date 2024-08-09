ANZTEC交流貿易環境議題 經部：續與紐西蘭深化合作

台紐經濟合作協定（ANZTEC）聯合委員會落幕，貿易署表示，雙方在ANZTEC合作架構下陸續展現具體成果，例如台灣鳳梨歷經8年諮商，今年4月起已可輸銷紐西蘭，後續雙方將持續深化合作，範圍包含永續議題。

台灣紐西蘭經濟合作協定（ANZTEC）聯合委員會7日於紐西蘭舉辦，台灣方面由經濟部國際貿易署長江文若主持，雙方就過去一年貨品貿易及服務貿易執行成果、動植物防疫檢疫管理、影視合製合作、貿易與勞工、貿易與環境、原住民族等領域議題進行討論。

貿易署透過新聞稿指出，台紐雙方在ANZTEC合作架構下，已促成相關產業與農產品合作機會。例如台灣鳳梨在歷經與紐國8年諮商，自今年4月起已可輸銷紐西蘭，這是台灣農產品開拓國際市場的一大突破，也是台紐深化經貿關係的重要成果。

台紐在ANZTEC貿易與環境議題上也有進展，貿易署說明，雙方在今年6月共同辦理氣候變遷工作坊，針對淨零碳排、循環經濟等趨勢議題交流討論，具體回應全球氣候變遷。

貿易署指出，目前紐西蘭正大力推動如出口倍增及更新基礎建設等促進經濟成長政策，台灣亦透過本屆會議平台，推介具國際競爭優勢的建材材料及智慧城市輸出方案，並分享協助企業設計出口產品減碳包裝作法，盼藉由產業項目合作，帶動雙邊貿易成長。

貿易署表示，本屆會議雙方同意在過去良好的合作基礎上，針對協助中小企業善用ANZTEC與永續發展等議題，進一步探討深化合作機會，為台紐經貿關係發展提供更大的動能。