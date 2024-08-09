穩定科學園區供電！台電直供中科、南科特高壓線路 估「這一年」完成

企業最關切國內是否能穩定供電。台電董事長曾文生9日表示，台電規畫對航空城、新設科學園區直接供電，台中電廠直供台中園區、興達電廠直供南科這兩條特高壓線路，預計在2032年完成。

曾文生表示，為穩定供電給科學園區及航空城用電大戶，台電現規畫四條直供特高壓線路，一是由大潭電廠直供航空城；二是通霄電廠直供竹科寶山園區；三是台中電廠直供中科；四是由興達電廠直供南科。其中，直供中科因為路線較短，只需要取得路權，以及直供南科則須通過二仁溪，這兩條線路較單純，現要趕在2032年前完成。

至於直供航空城、直供竹科寶山園區，前者有取得土地問題待克服，後者則因線路很長，則需更久時間才能完成。

曾文生表示，過去台電輸電線是先將電廠發出的電，送到靠近台灣中央的主幹線，之後再回到用電戶，就是繞遠路，而直供作法就是拉專線，可能是345kv或是161kv的特高壓線路，直接送電到科學園區。在直供未完成之前，台電會依傳統既有線路送電，不會影響科學園區用電大戶量產。