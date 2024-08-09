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用電大戶供電限制第一槍！桃園以北設大型數據中心 台電一律不核准

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用電大戶供電限制第一槍！桃園以北設大型數據中心 台電一律不核准

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長曾文生表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電。聯合報系資料照
台電董事長曾文生表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電。聯合報系資料照

產業界關切電力是否穩供，大型數據中心將是第一個限制設置地點的用電大戶。台電董事長曾文生9日明白表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電，建議請往桃園以南設置。

國家氣候變遷對策委員會昨日首次開會，曾文生針對台電供電挑戰進行報告。曾文生今日與媒體茶敘，再對此議題進一步說明。他喊話，請科技業未來設廠要就近電源端，前往支持電源開發的縣市投資。

他表示，在很多國家，產業設廠是自己找電源，台灣是單一電網，所以由台電供電，但台電在電源開發、及電網架設、甚至設備更新等都遭遇重重困難，如果設廠距電源很遠，挑戰更大，台電要花更多時間架設電網、排除困難。這也是很多美國AI數據中心都就近電源的原因。

在AI時代來臨，因電力供應困難，大型數據中心是第一個限制設置地點的用電大戶。曾文生表示，南韓及新加坡對於數據中心的用電量及電力使用效率（PUE）都有設限，台灣電價相對便宜，會因價格因素影響負載的跨國移動，台電自去年開始，在桃園以北地區（含桃園）申設用電量5MW以上數據中心，一律不核供，主要是台電要送電到桃園已經面臨瓶頸，將請大型數據中心要移到桃園以南地區。

5MW數據中心規模有多大？輝達在台設置在高雄超級電腦「Taipei 1」，用電量約7.68MW，像這樣規模數據中心將無法設在桃園以北的地區。

AI 供電 台電 曾文生

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