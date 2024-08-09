核廢處理跨一步 核一廠首束燃料棒今年可自爐心退出

台電董事長曾文生9日表示，核一廠用過燃料棒仍放在爐心，未退出爐心，核一廠乾貯設施已興建完成並完成測試，預計2024年內第一束燃料棒可自爐心退出。這是核一廠核廢處理的一大步。

核廢處理備受外界關注。曾文生說，比較有進展的是，核一廠使用過燃料棒現仍放在爐心，預計今年之內，第一束用過燃料棒可自爐心退出。依程序，自爐心移出燃料棒，將先放置至燃料池（溼式貯存）冷卻，而貯存在燃料池的燃料棒則可移至室外乾貯。

用過核燃料棒屬高放射性核廢料，通常從爐心退出後要先溼式貯存10年，再移至乾式貯存槽。因核一溼貯已滿，須待乾貯啟用後才有餘裕空間，將爐心內用過核燃料棒移出；核一乾貯設施雖已在2013年竣工，但新北市政府農業局遲遲無法核准水土保持計畫展延申請，致因故延宕11年，直到2024年5月才獲得新北市政府同意完工展延。