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核三廠1號機重啟希望渺茫 台電董事長揭背後原因

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核三廠1號機重啟希望渺茫 台電董事長揭背後原因

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核三廠1號機自7月27日停機除役，產業界及和碩董事長童子賢一再為核三廠延役請命。聯合報系資料照
核三廠1號機自7月27日停機除役，產業界及和碩董事長童子賢一再為核三廠延役請命。聯合報系資料照

產業界及和碩（4938）董事長童子賢一再為核三廠延役請命。台電董事長曾文生9日表示，因為「核子反應器設施管制法」未修法，台電沒有法源依據及預算科目，去執行核三廠1號機的安全評估，若沒有預算去維持，停機久了就是會「老掉」。換言之，截至目前為止，因為無法有任何作為，核三廠恐難重啟。

核三廠1號機自7月27日停機除役，外界期待核能重啟，因此關切台電是否會進行安全評估、以及是否會拆除設備。行政院現對於核能使用也設定有安全、核廢處理、以及社會共識等三大前提。

曾文生表示，在三大前提中，需要台電做的就是安全評估，安全評估就是預算執行，但因為沒有修法，台電沒有法源依據作任何處理，也無法有預算科目去執行安全評估。

他表示，核三廠1號機現依法進入準備除役階段，正待除役環評通過。用過燃料棒現尚可放在燃料池，未來核三廠會直接興建室內乾貯來放置用過燃料棒。簡言之，核三廠1號機設備雖然短期內不會拆，但曾文生坦言，沒有預算可以執行安全評估，設備久了就是會老掉。

至於核廢處理，他認為，至少要能在核後端拉出一個處理框架，也就是要讓台電有法律依據去遴選最終場址。

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