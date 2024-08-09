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台電7月終於賺錢！若政府追加預算撥補千億 今年有望拚損益兩平

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電2024年上半年稅前虧損602億元，台電董事長曾文生9日透露，7月台電終於有稅前盈餘了，主要還是受惠於夏月電價調漲。聯合報系資料照
台電2024年上半年稅前虧損602億元，台電董事長曾文生9日透露，7月台電終於有稅前盈餘了，主要還是受惠於夏月電價調漲。聯合報系資料照

台電2024年上半年稅前虧損602億元，台電董事長曾文生9日透露，7月台電終於有稅前盈餘了，主要還是受惠於夏月電價調漲。台電預估，若追加預算千億元撥補能獲立院通過，台電有機會今年拚損益兩平。

這也代表著，經濟部9月召開電價費率審議會，將不會全面性調整電價，包括民生及工業電價。

曾文生表示，站在台電立場，希望合理反映電價。台電也會在電價費率審議會提出成本報告，至於是否調漲，則由電價費率審議會決定。

台電在今年6月召開股東會時透露，若立法院能通過行政院追加預算撥補台電1,000億元，加上4月1日起電價全面調漲11%，預估增加約600億元電費收入，以及燃料成本回跌約500億元，台電今年將力拚損益兩平。

曾文生今日透露，今年7月台電終於有稅前盈餘了，至於賺多少，要待董事會通過後才能正式公布。他透露，若加計7月獲利部分，累計1至7月的虧損約500多億元；換言之，7月雖然有獲利，但也未達百億元。

曾文生今日表示，針對降低燃料採購成本方面，台電也花了一些功夫在燃煤採購合約，設法降低燃煤採購價格。

天然氣價方面，中油今年以來已4度調降發電用天然氣價，在8月又調漲了1%，台電估算，為此大約再多增加10億多元成本。不過整體來看，台電今年仍力拚全年能損益兩平，或是呈現小虧。

台電 曾文生 電價 電費

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