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核廢處理推進 台電：核一首束燃料棒拚今年移出爐心

中央社／ 台北9日電
台電董事長曾文生今（9）日表示，核一廠有機會在今年取出第一束燃料棒。聯合報系資料照
台電董事長曾文生今（9）日表示，核一廠有機會在今年取出第一束燃料棒。聯合報系資料照

核電廠除役進度備受關注，台電董事長曾文生今天表示，核一廠有機會在今年取出第一束燃料棒；他也重申核電使用條件是核能安全、核廢處理、社會共識，尤其達成共識前，需先有核後端處理框架。

總統賴清德昨天在國家氣候變遷對策委員會表示，無論是面對新的核能技術，或現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

針對既有核電拆除或重啟議題，台電董事長曾文生今天接受媒體訪問表示，無論如何，核管法修法後才能處理，否則沒有法律依據進行相關工作。

他並強調資訊揭露與公開重要性，如此才有助於台灣社會形成共識，同時因應未來經濟社會、氣候變遷變化；昨天委員會共識也是落實資訊揭露，民眾才能據此評估核能安全、核廢料處理，並形成共識；而達成共識前，需要先有核後端處理框架。

曾文生說，機組安全、地理條件安全都要考慮，當中牽涉風險承擔程度，台電需揭露相關評估，核安會已公布耐震分析；至於安全評估預算來源，則待核管法修法通過，才能往前推進。

媒體關切既有核電廠工作進度，曾文生指出，目前優先工作是將燃料棒從爐心取出，新北市府已核定核一室外乾貯水保計畫，核一廠力拚今年取出第一束燃料棒；核二廠尚未興建乾貯設施（室外），另核三廠除役環評還在進行中，預計直接建置室內乾貯設施。

至於拆廠時程，他表示，現在正在乾貯招標階段，須告一段落才會開始除役拆廠招標作業。

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