看好越南投資環境 資誠籲台商就三面向提前布局

中美科技戰與地緣政治動盪，使得現今國際情勢更加詭譎多變，全球供應鏈正在向區域化模式轉變。在供應鏈轉移的策略思維中，越南仍是臺商眼中的重要海外市場，根據PwC Taiwan《2024臺灣企業領袖調查報告》指出，對臺灣企業來說，越南的重要性仍位居第五。

區域性的關稅協定優勢和市場潛力，讓越南在全球供應鏈移轉中扮演著關鍵角色，資誠聯合會計師事務所攜手駐台北越南經濟文化辦事處、越南計畫投資部外國投資局及兆豐國際商業銀行日前共同主辦「全球供應鏈布局機會與挑戰 越南投資解析研討會」，邀請專家從供應鏈移轉角度出發，解析越南投資趨勢。

駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇開場致詞時表示，此行越南各省及40多個工業區和企業來台，是今年舉辦最大規模的招商活動，台灣一直是越南重要的經濟、投資和貿易合作夥伴，為在越南的第四大外國直接投資者，投資金額和項目數量上一直名列前茅。

資誠聯合會計師事務所國際事務長暨東南亞及印度業務主管會計師吳偉臺則說，根據PwC Taiwan的《2024臺灣企業領袖調查報告》，有39%的臺灣企業領袖認為企業營運持續受到地緣政治衝突威脅，資誠協助臺商將供應鏈移轉至越南，今年的臺商參與熱度依然不減，顯示臺商已將地緣政治分散風險的危機意識化為具體策略的行動方案。

資誠聯合會計師事務所派駐越南代表執業會計師陳以謙指出，此次越南主要由北越五省代表來臺招商，臺灣以電子產業在北越建立生產聚落最為明顯，主要是越南勞動人口成本相對低、對外簽署多項自由貿易協定以及北越地理位置與中國大陸接壤等。

此外，陳以謙提醒，越南也鼓勵企業進駐合格工業區，並透過多項外資投資優惠政策持續吸引高科技、環保綠能相關的投資者，且越南工業用地近年來需求暴增，供應市況持續熱絡，企業在搶地的時間壓力下，在越南的不動產交易仍然應留意其土地使用權之合法性、合格工業區租稅優惠內容及土地使用權款項等，將限制企業當地融資資格。

陳以謙建議，企業至越南投資前，應就進場、營運和退場三個階段的商業規劃以及所涉國家之稅務法規有基本瞭解，並適時尋求專業意見，分析投資落地需要特別留意的實務及風險，才能成功因應供應鏈布局新局勢。