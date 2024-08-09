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沖天火球冒蕈狀雲！陽明「動明輪」傳寧波港爆炸 公司釐清中
陽明海運（2609）2011年交船「動明輪」（YM Mobility）載重噸數6600個TEU，9日在社群媒體傳出下午1點多在寧波舟山港區集裝箱碼頭發生爆炸事故；陽明表示內部正在釐清事故經過，才能知道進一步的影響概況。
BREAKING: Online videos show an explosion on a ship at a container terminal in #Ningbo, China.— Asia Tech (@asiatechwire) August 9, 2024
The exact cause is subject to official investigation. pic.twitter.com/ti3cnebJgk
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