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沖天火球冒蕈狀雲！陽明「動明輪」傳寧波港爆炸 公司釐清中

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運「動明輪」，傳出下午1點多在寧波舟山港區集裝箱碼頭發生爆炸事故。圖／擷自X平台影片
陽明海運「動明輪」，傳出下午1點多在寧波舟山港區集裝箱碼頭發生爆炸事故。圖／擷自X平台影片

陽明海運（2609）2011年交船「動明輪」（YM Mobility）載重噸數6600個TEU，9日在社群媒體傳出下午1點多在寧波舟山港區集裝箱碼頭發生爆炸事故；陽明表示內部正在釐清事故經過，才能知道進一步的影響概況。

社群媒體 陽明海運

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