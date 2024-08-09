沖天火球冒蕈狀雲！陽明「動明輪」傳寧波港爆炸 公司釐清中

全球金融市場動盪浮沉，日前美股領跌引發全球股市連鎖反應，尤其作為半導體產業晴雨表的費城半導體指數，一度於8月2日自高點暴跌超過22.3%，按技術定義已進入熊市；台股亦未能倖免，隨全球市場波動而大幅震盪，近日啟動反彈，9日開盤即飛越2萬1138點半年線關卡，但也讓投資人憂心是否是「逃命波」？外資分析師透露，日前全球股災背後，兩個關鍵詞已開始成為華爾街研究核心：「AI泡沫」與「川普交易」，將持續牽動下半年全球股市。

2024-08-09 13:42