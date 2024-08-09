快訊

代理教師職前年資不採計 憲法法庭判教育部辦法、新北市規定違憲

奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

奧運拳擊／林郁婷金牌戰波蘭對手轉發哏圖 網見翻譯冒火氣：很不妙

7月機械出口值減少 公會：全球景氣未明顯復甦

中央社／ 台北9日電

台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，7月機械出口值24.57億美元，較6月26.32億美元減少1.75億美元，較去年同期26.37億美元減少6.8%，如以新台幣計算798.49億元，較去年同期減少2.3%。

展望下半年，機械公會表示，目前國際景氣尚未恢復，建議政府可擴大內需，藉由汰舊換新，提升國內製造業生產效率與節省能源，同時也能刺激內需，提振機械設備市場，加速帶動景氣循環。

觀察7月出口表現，機械公會指出，整體機械小幅下滑，但預期年底旺季可逐漸加溫，台灣7月出口除資通訊產品大幅成長外，其餘大都下滑，顯示全球經濟景氣還未明顯復甦。

累計今年前7月機械出口值166.33億美元，較去年同期170.14億美元減少2.2%。如以新台幣計價約5312.65億元，較去年同期成長2.1%。

其中，前7月機械出口前3大產品包括電子設備（較去年同期成長6.9%）、檢量測設備（較去年同期成長2.1%）、工具機（較去年同期減少17.2%）。

機械公會分析，工具機出口較去年同期大幅下滑，顯示受地緣政治衝突與國際匯率影響仍未消除，日圓近期匯率雖然回升，但全球不確定因素仍高，出口尚未見到明顯動能。

觀察今年前7月機械出口國前3大市場，機械公會指出，包括美國（40.62億美元/占比24.4%）、中國大陸（39.23億美元/占比23.6%）、日本（12.27億美元/占比7.4%）。

新台幣 景氣

延伸閱讀

台積電收最高934元收復季線 7月營收月增逾二成

7月災害損失慘重 陸官方統計：死亡失蹤人數超過上半年

世界先進7月營收35.57億元 月減13.4%

台積電7月營收暴衝至2569.53億元 再寫單月新高！月增23.6%

相關新聞

勞資協商延後退休 勞部：續保勞保可領展延年金 每延一年多給4%

《勞動基準法》有關勞雇雙方可協商延後強制退休年齡之規定，已於今(2024)年8月2日正式施行。勞動部表示，勞工年滿65歲...

台中86年老字號「明通製藥」今上演家族經營權爭奪戰

86年歷史的老字號製藥廠「明通製藥」 以「明通治痛單」聞名，傳出疑上演家族爭奪經營權糾紛。前董事長張光道家族因不滿現任董...

美股一度領跌 「川普交易」會是催化AI泡沫的黑天鵝？

全球金融市場動盪浮沉，日前美股領跌引發全球股市連鎖反應，尤其作為半導體產業晴雨表的費城半導體指數，一度於8月2日自高點暴跌超過22.3%，按技術定義已進入熊市；台股亦未能倖免，隨全球市場波動而大幅震盪，近日啟動反彈，9日開盤即飛越2萬1138點半年線關卡，但也讓投資人憂心是否是「逃命波」？外資分析師透露，日前全球股災背後，兩個關鍵詞已開始成為華爾街研究核心：「AI泡沫」與「川普交易」，將持續牽動下半年全球股市。

經部：汽車零組件面對中國低價競爭 須提升附加價值

經濟部產發署長楊志清表示，台灣汽車零組件具備2強項，在國際已嶄露頭角，但面對中國低價競爭，須持續提升附加價值；他也看好I...

AI商機看好 我7月出口連9紅

財政部昨（八）日公布七月出口統計。全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風的停班導致部分出貨遞延，但新興科技應用商機維持...

名家觀點／綠色新政？

今年的夏天酷熱難當，各種火線新聞更是讓人腎上激素激增，美國總統候選人之一、前任總統川普（Donald Trump），日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。