7月機械出口值減少 公會：全球景氣未明顯復甦

台灣機械工業同業公會今天公布出口統計，7月機械出口值24.57億美元，較6月26.32億美元減少1.75億美元，較去年同期26.37億美元減少6.8%，如以新台幣計算798.49億元，較去年同期減少2.3%。

展望下半年，機械公會表示，目前國際景氣尚未恢復，建議政府可擴大內需，藉由汰舊換新，提升國內製造業生產效率與節省能源，同時也能刺激內需，提振機械設備市場，加速帶動景氣循環。

觀察7月出口表現，機械公會指出，整體機械小幅下滑，但預期年底旺季可逐漸加溫，台灣7月出口除資通訊產品大幅成長外，其餘大都下滑，顯示全球經濟景氣還未明顯復甦。

累計今年前7月機械出口值166.33億美元，較去年同期170.14億美元減少2.2%。如以新台幣計價約5312.65億元，較去年同期成長2.1%。

其中，前7月機械出口前3大產品包括電子設備（較去年同期成長6.9%）、檢量測設備（較去年同期成長2.1%）、工具機（較去年同期減少17.2%）。

機械公會分析，工具機出口較去年同期大幅下滑，顯示受地緣政治衝突與國際匯率影響仍未消除，日圓近期匯率雖然回升，但全球不確定因素仍高，出口尚未見到明顯動能。

觀察今年前7月機械出口國前3大市場，機械公會指出，包括美國（40.62億美元/占比24.4%）、中國大陸（39.23億美元/占比23.6%）、日本（12.27億美元/占比7.4%）。