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勞資協商延後退休 勞部：續保勞保可領展延年金 每延一年多給4%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
《勞動基準法》有關勞雇雙方可協商延後強制退休年齡之規定，已於2024年8月2日正式施行。圖為勞動部長何佩珊。聯合報系資料照
《勞動基準法》有關勞雇雙方可協商延後強制退休年齡之規定，已於2024年8月2日正式施行。圖為勞動部長何佩珊。聯合報系資料照

《勞動基準法》有關勞雇雙方可協商延後強制退休年齡之規定，已於今(2024)年8月2日正式施行。勞動部表示，勞工年滿65歲繼續工作，得繼續參加勞工保險。嗣後離職退保請領勞保老年年金給付，因年金之年資採計無上限，並設有展延年金給付機制，可增進高齡勞工之老年年金給付權益。

勞動部說明，勞保年金制度實施時，已明定老年年金給付之法定請領年齡採逐步提高至65歲 (2024年為64歲，2026年為65歲)，勞工符合法定請領年齡，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，得依規定請領老年年金給付。又勞保年金的年資採計無上限，勞工退休前加保的年資皆可併計，因此投保年資愈多，請領的年金金額將愈高。

勞動部同時提醒，勞保老年年金給付定有展延年金給付的設計，勞工保險年資滿15年，過了法定請領年齡後再提出申請，每延後1年請領，給付金額會增給4%，最多增給至20%，並依增給計算之金額發給至終身，活到老、領到老，勞保年資愈長且延後請領，每月及最終領到的年金金額也會愈多，可提供老年經濟生活安全保障。

勞動部補充，勞工續留職場，繼續參加勞保，仍享有請領勞保其他保險給付包括傷病、失能及家屬死亡喪葬津貼等權益，另外，於年滿65歲前也受有就業保險之保障，如遭遇資遣等非自願離職時，可享有最長9個月的失業給付，及參加職業訓練期間請領最長6個月的職訓生活津貼。

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