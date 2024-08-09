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全球股市下挫國際油價走跌 下週汽油估降1角

中央社／ 台北9日電

中油持續啟動油價雙平穩機制，預估12日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.1元，柴油調漲0.8元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升估為31.4元。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.9元，95無鉛汽油每公升31.4元，98無鉛汽油每公升33.4元，超級柴油每公升為28.4元。

美國7月就業市場急遽降溫，引發經濟衰退擔憂，導致全球股市下挫，國際油價應聲下跌。

根據中油浮動油價公式，累算至8月8日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶76.43美元，較上週79.82美元下跌3.39美元；新台幣兌美元匯率為32.650元，較上週32.826元升值0.176元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲0.4元，柴油每公升調漲1.6元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估12日凌晨零時起，汽油每公升調降0.1元，柴油調漲0.8元。

國際油價 新台幣

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