櫃買中心舉辦6大主題業績發表會 環球晶16日打頭陣

櫃買中心今天發出新聞稿指出，配合上櫃公司第2季財務報告陸續公告，8月16日、20日至21日、26至28日陸續推出6個主題業績發表會，包括富櫃50、電子科技、AI物聯網應用、生技醫療、電子與資訊、科技與醫療。

櫃買中心表示，「富櫃50指數」是以市值排序，並考量基本面、公眾流通量及流動性等條件，選出50檔上櫃股票以流通市值加權計算的股價指數，其成分股囊括櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電子等產業，是追蹤上櫃股票市場走勢的指標。

8月16日由「富櫃50」先登場，邀請富櫃50指數成分股中的半導體矽晶圓材料供應商環球晶、太陽能晶錠及晶片製造商中美晶，及電子紙供應商元太。

此外，電子業向來為台灣科技產業發展的重要一環，也是櫃買市場最大族群，因應AI時代的浪潮，物聯網融合AI能創造新應用情境，帶來更多商機。8月20日以「電子科技」主題，由工控記憶體模組廠宜鼎、PCB及載板乾製程設備廠群翊及微機電麥克風IC設計商鈺太接續登場。

8月21日安排「AI物聯網應用」主題，邀請散熱模組廠力致、專業滑軌製造商南俊國際及電子紙應用產品設計製造商振曜與會。

後續於8月26日、27日及28日有「生技醫療」、「電子與資訊」及「科技與醫療」等3場主題登場。生技醫療有長聖、訊聯、健喬；電子與資訊有晶焱、茂綸、上奇；科技與醫療有勁豐、聰泰、訊聯基因。