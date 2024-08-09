經部：汽車零組件面對中國低價競爭 須提升附加價值

經濟部產發署長楊志清表示，台灣汽車零組件具備2強項，在國際已嶄露頭角，但面對中國低價競爭，須持續提升附加價值；他也看好ICT產業結合電巴、貨卡，若能整合相關能量，台灣有望再闖出一片天。

近年中國汽車產能過剩、低價傾銷全球，外界憂心恐衝擊本土汽車供應鏈。

楊志清今天接受自由電子報「官我什麼事」專訪指出，國際上都已注意到此現象，目前台灣不同意大陸整車進口；零組件部分，中國過去透過補助拉拔產能至逾2000萬輛，以致其模具攤提、鋼板採購成本較低，有不公平競爭的疑慮，會多加留意。

他不諱言，傳統汽車零組件面對中國低價競爭，須提升附加價值，例如可在車燈裡面加入攝影鏡頭，或者座椅偵測駕駛者重量、輪胎嵌入損耗偵測晶片等。

不過，以成果來看，其實台灣汽車零組件在國際上已經嶄露頭角，且與歐美車商都有合作，「台灣用自己的能力走出一條路，應該給自己一個鼓掌」。

他指出，台灣汽車零組件2個強項，首先，零組件符合歐美售後服務品質規範，包含車燈、板金、保險桿；再者，台灣的ICT產業結合國內車廠的能力，汽車電子去年達新台幣4000億元產值，比整車的產業產值來得高，具體能量展現在智慧座艙、觸控面板、智慧輔助駕駛等。

經濟部長郭智輝接受媒體專訪提到，將整合國內電動車IC零組件產業能量，且要鎖定物流等大型運具。

楊志清表示，過去經濟部與交通部合作推動3年10項國產化智慧電巴，當中一項目為智慧化系統，即結合國內ICT業者能量，增加安全性輔助駕駛功能，例如車前、車後攝影裝置，以解決視線阻礙。

他指出，國際上電巴、貨卡仍有缺口，台灣若能整合相關能量、導入到車廠，「我想我們可以再闖出一片天」；經濟部持續推動智慧車輛整車價值提升，相關業者也都投入研發，經濟部將整合業界需求，再結合ICT能量，相信會讓車輛、汽車電子有不同面貌。