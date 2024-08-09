AI商機看好 我7月出口連9紅

財政部昨（八）日公布七月出口統計。全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風的停班導致部分出貨遞延，但新興科技應用商機維持熱絡，七月出口平穩增至三九九點四億美元，年增百分之三點一，如預期寫下連九紅。展望未來，財政部統計處長蔡美娜對八月出口不看淡，預估為三九六億美元至四○七億美元之間，年增百分之六至百分之九，可望連十紅。

蔡美娜並說，今年以來，各國採購經理人指數（ＰＭＩ）多在五十上下小幅震盪，全球經濟雖然走向復甦，但爆發力有限，加上低基期效應減少，今年出口年增率呈現「先高後穩」，要注意外在不確定因素轉變。

七月出口三九九點四億美元，恰好符合先前預期低標。蔡美娜表示，歸納出正向的因素有三項，包括全球經濟仍延續平穩成長的步調、高效能運算以及人工智慧的商機持續發展、國際品牌行動裝置的新機鋪貨效應。

另一方面，她指出，負面因素也有三項，分別為全球終端需求的回溫步調跟強度仍參差不齊、傳產貨類依然面臨整個國際間過剩產能的排擠、凱米颱風過境造成工作天數減少，且加上停班後遇到周末導致出貨遞延。在這些正負因素影響之後，她認為，七月出口仍呈現低個位數的成長，且不管在貨品或是在市場，都看到冷熱不同調的狀況。累計一至七月出口二六四九點五億美元，年增百分之十。

七月進口值來到三一五億美元，為歷年同月次高、年增率百分之十六點二。她解釋，主要是外銷旺季的備貨需求，加上ＡＩ供應鏈的分工運作，帶動電子零組件與資通產品都大幅的增加。

蔡美娜表示，總結到目前來看，就是引領這一次出口復甦的ＡＩ商機發展的前景還是相當看好。換句話說，全球經濟雖然走向復甦，不過爆發力相對有限，再加上低基期的效果在淡化之中。

她認為，下半年國內的出口開始會轉到一個比較平緩的，應該是「緩升坡」，也就是上半年比較高，下半年比較穩。

蔡美娜強調，整個出口展望還是維持正向，但需要注意一些外在不確定因素的轉變，尤其是近來整個國際間的地緣政治的局勢，美中的經貿對抗，還有全球的貿易保護主義，再加上ＡＩ整個發展的方向、進度以及量產的進程，例如據傳輝達的ＡＩ晶片好像出貨有一些雜音，若屬實，就會造成國內出口造成有部分遞延，為未來帶來一些不確定性。

對主要出口國家出現對美國出口獨強、再創單月新高的規模值，但另外四大市場則同步走弱。值得注意的是，七月對陸港的出口占比為百分之廿九點一，對美國為百分之廿八點七，相差僅○點四個百分點，為近廿四年來最小的差距。