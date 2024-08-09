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陸、韓鋼品傾銷 二度落日調查

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部關務署已對自中國大陸及南韓產製進口的不鏽鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案展開第二次落日調查；另也對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅案展開調查。圖為不銹鋼示意圖。 （聯合報系資料庫）
財政部關務署已對自中國大陸及南韓產製進口的不鏽鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案展開第二次落日調查；另也對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅案展開調查。圖為不銹鋼示意圖。 （聯合報系資料庫）

財政部關務署昨（8）日表示，已對自中國大陸及南韓產製進口的不鏽鋼冷軋鋼品繼續課徵反傾銷稅案展開第二次落日調查；另也對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅案展開調查。

越南水泥反傾銷案是由台灣區水泥工業同業公會向財政部提出申請，財政部經提交關稅稅率審議小組審議結果，昨日公告展開調查。

關務署表示，財政部已依規定，移請經濟部調查有無損害我國產業，經濟部依規定應在接獲通知隔日起40日內，將初步調查認定結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部應在接獲經濟部通知隔日起70日內，初步認定有無傾銷，再決定是否臨時課徵反傾銷稅。

關務署指出，卜特蘭水泥熟料是以水硬性矽酸鈣類為主要成分，為卜特蘭水泥製作過程的中間產品，以其添加不超過7％之石膏、不超過5％天然石灰石及不超過5％無機製程用添加劑，主要用於一般建築港灣工程、道路、鐵路及橋梁等。

至於對大陸、南韓進口不銹鋼冷軋鋼品案，關務署表示，最早是在2013年8月15日開始課徵反傾銷稅，2019年8月29日公告繼續課徵，將於今年8月28日屆滿五年，燁聯鋼鐵股份有限公司及唐榮鐵工廠股份有限公司今年2月向財政部提出繼續課徵申請，財政部7日公告展開調查。

關務署表示，依據業者提供資料，可合理懷疑如停止對涉案貨物課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行調查。後續由經濟部進行產業損害調查，財政部關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

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