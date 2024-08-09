出口各類表現 增少減多

財政部昨（8）日公布7月出口統計。財政部統計處長蔡美娜表示，主要貨類表現又回到「增少減多」，僅資通與視聽產品與礦產品上升，其餘九大貨類是下滑，但她預估資通產品出口值累計至8月將有機會刷新歷年新高。

蔡美娜解釋，整體而言，科技產品表現是優於傳產貨類。資通與視聽產品主要仍受AI浪潮帶動，7月出口來到129.6億美元新高，年增率為42.4％；累計1到7月出口規模為754.8億美元。她說，資通與視聽產品累計的規模跟去年全年的高點833.5億美元，相差不到80億美元，即意味資通與視聽產品到8月時，有相當大的機會將提前的刷新歷年紀錄。

電子零組件仍受到積體電路內外銷結構改變的影響，7月出口137.3 億美元、年減12％。若將電子零組件跟資通與視聽產品合併計算，7月出口266.9億美元，為歷年單月次高、年增率為8％。

科技產品表現強勁，若剔除計算，會發現其他商品平均減幅是5.4％。蔡美娜指出，塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品，以及化學品都受到需求不振的拖累，所以7月出口分別下降4.5％、5.9％、6.7％。

她指出，7月外銷至美國與南韓的半導體生產設備仍不錯，但因整體國際投資氛圍仍普遍傾向審慎，大多數機械買氣退縮，機械7月出口減幅為5.6％。

另外受歐洲自行車市場偏淡，加上去年同期有貨櫃船、遊艇高單價訂單，運輸工具7月出口減幅高達21％；至於礦產品則受到國際原油價格比去年同月上揚，且柴油和燃料油的出貨都增加，所以7月出口年增率是5.5％，是唯一上揚的傳產貨類。