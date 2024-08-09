名家觀點／綠色新政？

經濟日報／ 周俊吉（信義房屋創辦人）
太陽能板。 路透通訊社
太陽能板。 路透通訊社

今年的夏天酷熱難當，各種火線新聞更是讓人腎上激素激增，美國總統候選人之一、前任總統川普（Donald Trump），日前參加造勢活動時驚傳中槍，所幸沒有大礙；幾天後，原本打算尋求連任的現任總統拜登（Joe Biden）卻意外宣布退選，推薦其副手－賀錦麗（Kamala Harris）接替競選。

不用半年時間，我們就會知道到底是共和黨川普強勢回歸，還是由賀錦麗成功延續民主黨政權。若單就環境議題面向，兩人的立場南轅北轍，這表示即將來臨的，不僅只是一場美國總統大選而已，更有可能決定了地球未來適不適合人類繼續居住。

時間倒轉回幾周前，向來位居綠色發展領頭羊的歐洲也陸續出現令人瞠目結舌的轉折。法國極右派政黨－國民聯盟，在6月初的歐洲議會選舉，打著「反馬克宏（法國總統）公投」的口號，拿到突破三成的史上新高得票率，刺激馬克宏無預警宣布一場政治豪賭－解散國會、提前改選；所幸在第二輪投票，法國人民以超高投票率阻止國民聯盟成為國會最大黨；表示多數法國人民依舊相信全球化、拒絕民族主義、認為環境議題舉足輕重。

在一波接一波、令人眼花撩亂的國際訊息中，勉強令人眼睛一亮的是英國工黨在睽違了14年之後重返執政，新首相施凱爾（Keir Starmer）在選前就承諾，將氣候與乾淨能源放在優先順位，2030年實現電力脫碳、終結英國境內生產石油天然氣、成立「大英能源公司」（Great British Energy）全力發展綠色科技。但脫歐之後的英國影響力已大不如前，其後續發酵有待觀察。

回想2019年底歐盟執委會宣示的「歐洲綠色新政」（European Great Deal），洋洋灑灑公布了涵蓋各領域的行動路線圖與重點策略方案，透過積極管制溫室氣體排放、希望在2050年達到氣候中和；大西洋彼岸的拜登總統，也在上任後不久宣示推動，美國將於2050年加入淨零排放的行列。今昔對照，不禁令人感嘆此一時彼一時也；再加上深陷泥沼的俄烏戰爭，相當程度消磨歐洲各國在綠色新政上的企圖心，改以較務實妥協的方式穩健前進。

也因此，7月中順利連任的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），在綠色新政中加入大量有關潔淨產業（Clean Industrial Deal）的法案方向，期待以最簡單、公平及具成本效益的路徑來實現減排目標。換言之，希望以政策引導產業進行減碳轉型或投入相關創新，借重私部門的創新、效能與自律，在各國公部門合作遲遲未見明顯進展之際，依舊可以持續對抗或減緩氣候危機的負面衝擊。

這種觀點某種程度類似於筆者向來主張的「企業倫理」－以企業為主體，針對各利害關係人從事合宜行為、建立適當關係，以實踐企業社會責任；也十分雷同發源於美國民間、近年來風起雲湧的「B型企業」－利用企業自身的商業模式，為所屬環境（利害關係人）帶來正面影響力。因為我們關心各利害關係人－客戶、同仁、股東、環境、社會、供應商，所以會不斷致力創新、提高經營效能、獲取適當利潤，避免竭澤而漁、焚林而獵，以公平兼顧各利害關係人權益。

若能以政策支持產業認同企業倫理，或至少鼓勵產業先進行操作相對容易的溫排減量，說不定能讓愈來愈多消費者選擇倫理消費；不久的將來，自然也會有愈來愈多選民願意擁護嚴正看待氣候議題的政治人物，或許我們就能迎來公私部門通力合作、齊心為地球降溫的一日。

（作者是信義房屋創辦人）

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