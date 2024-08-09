7月出口外銷美國 創單月新高

財政部昨（8）日公布最新出口統計，7月對美國出口獨強，規模再創單月新高，然而其餘四大市場則同步走弱。7月對中國大陸與香港出口占比為29.1％，對美國為28.7％，相差僅0.4個百分點，為近24年來最小差距。

7月對美國出口114.5億美元，創歷年單月新高，年增70.3％，其中資通與視聽產品增1.2倍、電子零組件增1.5倍；反觀陸港出口116.1億美元，年減13.5％。

財政部統計處長蔡美娜解釋，美國7月出口寫歷年單月新高、年增率逾七成，主要反映AI商機崛起、全球供應鏈重組及美國製造業回流，帶動對我國資通與視聽產品以及電子零組件的需求都相當強勁。

對日本跟陸港出口分別年減15.9％及13.5％，都是因為受到電子零組件的拖累。對日本主要與車用市場的需求不振有關，對陸港則可能是受到大陸經濟疲軟，還有全球供應鏈移轉，以及美國相關禁令後續效應；對東協出口是微幅減少0.4％。