出口連九紅 財部預估下半年轉到「緩升坡」

財政部昨（8）日公布7月出口統計。全球景氣回升力道偏向溫和，再加上凱米颱風的停班導致部分出貨遞延，但新興科技應用商機維持熱絡，7月出口平穩增至399.4億美元，年增3.1％，如預期寫下連九紅。

展望未來，財政部統計處長蔡美娜仍不看淡，預估8月出口仍會延續正成長的走勢，預估出口值將來到396億至407億美元，年增6％至10％。

7月出口399.4億美元，恰好在預估範圍內。蔡美娜表示，歸納出正向因素有三項，包括全球經濟仍延續平穩成長的步調、高效能運算以及人工智慧的商機持續發展、國際品牌行動裝置的新機鋪貨效應。

近一年進出口統計

另一方面，她指出，負面因素也有三項，分別為全球終端需求的回溫步調跟強度仍參差不齊、傳產貨類依然面臨整個國際間過剩產能的排擠、凱米颱風過境造成工作天數減少，且加上停班後遇到周末導致出貨遞延。

在這些正負因素影響後，蔡美娜認為，7月出口仍呈現低個位數的成長，且不管在貨品或是在市場，都看到冷熱不同調的狀況。累計1至7月出口2,649.5億美元，年增10％。

7月進口值來到351億美元，為歷年同月次高、年增率16.2％。蔡美娜解釋，主要是外銷旺季的備貨需求，加上AI供應鏈分工運作，帶動電子零組件與資通產品都大幅的增加。

蔡美娜表示，總結來看，引領此次出口復甦的AI商機發展前景仍相當看好，不過今年以來主要國家的製造業採購經理人指數大多仍在景氣榮枯分界，也就是50上下小幅的震盪。

換句話說，全球經濟雖然走向復甦，不過爆發力相對有限，再加上低基期的效果在淡化之中，蔡美娜認為，下半年國內出口開始會轉到一個比較平緩的「緩升坡」，相對於今年上半年，年增率會呈現先高後穩，也就是上半年比較高，下半年比較穩。

蔡美娜強調，整個出口展望還是維持正向，但需要注意一些外在不確定因素的轉變，尤其是近來整個國際間的地緣政治的局勢，美中的經貿對抗，還有全球的貿易保護主義，再加上AI整個發展的方向、進度以及量產的進程，例如據傳輝達的AI晶片好像出貨有一些雜音，若屬實，就會造成國內出口有部分遞延，為未來帶來一些不確定性。