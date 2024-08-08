7月對美出口占比升至28.7% 逼近中港創24年最小差距

財政部今天表示，受惠AI商機等3因素，台灣7月對美國出口114.5億美元、創歷年單月新高，但對中國與香港外銷仍疲弱，牽動外銷版圖消長，對中港出口占總出口比重下降到29.1%，對美比重則上升至28.7%，僅差0.4個百分點，創近24年來最小差距。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，7月出口金額399.4億美元、年增3.1%；進口金額351億美元、年增16.2%。

財政部統計處長蔡美娜表示，台灣7月對5大市場出口「冷熱不同調」，對美國出口規模再創單月新高，但對其他4大市場同步走弱。

她說明，7月對美國出口114.5億美元、年增70.3%，主要反映人工智慧（AI）商機崛起、全球供應鏈重組以及美國製造業回流，帶動對台灣的資通與視聽產品以及電子零組件拉貨相當強勁，均年增逾1倍。

同時，蔡美娜指出，台灣對美國7月出超高達77.8億美元、寫單月最高，前7月累計對美出超336.5億美元，與去年全年356.2億美元的歷史高點，相差不到20億美元，預估前8月對美出超規模，有望提前刷新歷年全年紀錄。

此外，蔡美娜表示，台灣7月對歐洲出口年減33.7%，衰退幅度居5大市場最大，主要是因去年7月歐洲對台灣的資通與視聽產品需求急速上升，墊高比較基期。7月對東協出口則微幅減少0.4%。

至於對日本、中國與香港，7月出口分別年減15.9%、13.5%，蔡美娜指出，以貨品而言，都是受電子零組件拖累，但背後原因不太一樣，對日研判是與車用市場需求不振有關，對中港則可能是與中國經濟疲軟、全球供應鏈移轉及美國相關禁令後續效應有關。

觀察外銷版圖變化，蔡美娜表示，7月台灣對中港出口占總出口比重為29.1%、對美國則是28.7%，僅相差0.4個百分點，是近24年來最小差距；前7月對中港占比為30.9%、對美占比為24%，分創近23年來同期最低、近25年來同期最高水準。

媒體關切8月外銷有無可能出現對美占比超車對中港占比的「黃金交叉」情況，蔡美娜指出，這很難預估，因為此數據不僅牽涉美國、中國，還須端視其他市場消長。