入夜缺乏太陽光電…若機組故障發生在晚上 夜尖峰備轉容量恐剩200萬瓩

由於能源轉型，入夜後缺乏太陽光電發功，一旦有發電機故障，將使備轉容量率下降，對供電穩定造成壓力。台電董事長曾文生指出，2024年至2027年的夜尖峰備轉容量有302萬至338萬瓩，備轉容量率為7％至8％，但若有機組故障，夜尖峰備轉容量大概只能維持200萬瓩，「相對有一點點緊澀」。

若根據台電的備轉容量率標準來計算，200萬瓩的備轉容量，相當於5％或不到5％的備轉容量率，則供電燈號會出現「供電警戒」的「橘燈」；當備轉容量率6％以下，燈號轉為橘燈，代表系統限電機率增加。

曾文生8日在總統府氣候變遷對策委員會會議上，報告「台灣電力共需的轉型與挑戰」，指出接下來這幾年即從2024年到2027年，夜尖峰備用容量為302萬至339萬瓩，備轉容量率約7％至8％，且夜尖峰時段若有機組故障，備轉容量大約只能維持200萬瓩，相對來說是有一點點緊澀的狀況。

曾文生指出，為了維持供電穩定，台電把停役機組轉為警備機組，包括大林的天然氣機組及協和的燃油機組，2024年至2027年可及時補充的供能力，依序為140萬瓩、228萬瓩、282萬瓩，以及336萬瓩。

台電對7月及8月夜尖峰的電力規畫，均是備轉容量可達280萬瓩，備轉容量率維持7％，但也強調，備轉容量是為了因應一些狀況，例如炎熱氣候導致負載攀升，或供電機組故障等非預期事件，消弭非預期事件對電力系統的衝擊，以維持系統正常運作，備轉容量率是維持供電穩定的手段而非目的。