快訊

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

Coupang酷澎成為首家跨境電商物流導入隱碼技術的電商

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
亞洲零售電商巨頭Coupang酷澎8日宣布，「跨境包裹物流隱碼技術」獲選為數位發展部今年「數位信任場域服務實地驗證計畫」。（路透）
亞洲零售電商巨頭Coupang酷澎8日宣布，「跨境包裹物流隱碼技術」獲選為數位發展部今年「數位信任場域服務實地驗證計畫」。（路透）

亞洲零售電商巨頭Coupang酷澎8日宣布，「跨境包裹物流隱碼技術」獲選為數位發展部今年「數位信任場域服務實地驗證計畫」，Coupang酷澎將攜手數位發展部、財政部關務署及關貿網路，於跨境電商物流流程導入隱碼技術，更進一步保護顧客個資安全。

Coupang酷澎繼2024年年初在境內包裹（火箭速配）導入物流隱碼技術後，再度領先業界成為首家積極規劃於「跨境包裹（火箭跨境）」導入物流引碼技術，並取得數位發展部核定獲選補助計畫之零售電商業者。目前Coupang酷澎的火箭跨境服務主要提供來自美國和韓國的商品。

與關貿網路合作導入跨境物流隱碼後，原有包裹運單上的個人資訊，包括商品明細（依法提供海關檢視）、訂購人電話（物流運送）等，將由Coupang酷澎生成的QR Code替代。海關人員透過掃描QR Code方式讀取商品明細資訊，物流士亦可透過掃描QR Code自動撥號至收貨人電話，並達到隱藏發話端與受話端實際電話號碼的目的。

數位發展部表示，推動電商物流隱碼，讓民眾購物後包裹均以隱藏號碼方式寄送，大幅降低風險。Coupang酷澎台灣隱私長王慕民表示，Coupang酷澎將繼續優化火箭跨境及火箭速配服務，為顧客提供一個更加安心安全的消費環境。

跨境電商 酷澎

延伸閱讀

00960「航運ETF」這時間點太精準了！ 股添樂：資金避險需求及物流緊張

蕪湖港三山港區 擴大國際線首航

海運鏈緊張 面臨罷工干擾 日航商一哥運價喊漲

真主黨發動一連串無人機、火箭攻擊 以色列軍方：數名平民受傷

相關新聞

漂亮寫下連9紅！7月出口399.4億美元 財政部：符合預期

財政部8日公布7月出口399.4億美元，年增3.1％，漂亮寫下連九紅；累計1至7月出口金額2,649.5億美元、年增10...

營收、季報8月雙驚奇 對金融市場戒慎恐懼

國際股匯市大震盪，技術線型都不佳，近期正進入財報公布期，只要第二季獲利上升、七月營收上升者，加上利空下跌的AI伺服器供應鏈、優質營建股，都可留意是否被錯殺。

推鐘點看護移工引反彈 勞長：為補充性質、盼助中高齡婦女重回職場

勞動部預計在9月公告「移工多元陪伴照顧服務」計畫，年底前上路。這次主打適用資格條件放寬，但家事服務、居家服務民間團體大反...

內政部通過台南海淡廠計畫 每日將帶來20萬公噸用水

內政部區域計畫委員會8日第473次會議審議通過「臺南海水淡化廠興辦計畫」案，將興建南臺灣首座大型海水淡化廠，預計興建完畢...

政院拍板四年投入353億 朝三方向研擬深度節能計畫

為實踐我國2050淨零轉型目標，節能是淨零碳排首要工作，行政院院會8日通過「深度節能推動計畫」，經濟部表示將針對大用戶、...

股市震盪金價受壓抑？投資人恐拋售黃金追加保證金

美股的震盪也壓抑金價的走勢。根據大型金控內部最新的評估分析，由於美股震盪使得投資人追加保證金的壓力也變大，市場已有拋售黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。