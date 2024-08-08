Coupang酷澎成為首家跨境電商物流導入隱碼技術的電商

亞洲零售電商巨頭Coupang酷澎8日宣布，「跨境包裹物流隱碼技術」獲選為數位發展部今年「數位信任場域服務實地驗證計畫」，Coupang酷澎將攜手數位發展部、財政部關務署及關貿網路，於跨境電商物流流程導入隱碼技術，更進一步保護顧客個資安全。

Coupang酷澎繼2024年年初在境內包裹（火箭速配）導入物流隱碼技術後，再度領先業界成為首家積極規劃於「跨境包裹（火箭跨境）」導入物流引碼技術，並取得數位發展部核定獲選補助計畫之零售電商業者。目前Coupang酷澎的火箭跨境服務主要提供來自美國和韓國的商品。

與關貿網路合作導入跨境物流隱碼後，原有包裹運單上的個人資訊，包括商品明細（依法提供海關檢視）、訂購人電話（物流運送）等，將由Coupang酷澎生成的QR Code替代。海關人員透過掃描QR Code方式讀取商品明細資訊，物流士亦可透過掃描QR Code自動撥號至收貨人電話，並達到隱藏發話端與受話端實際電話號碼的目的。

數位發展部表示，推動電商物流隱碼，讓民眾購物後包裹均以隱藏號碼方式寄送，大幅降低風險。Coupang酷澎台灣隱私長王慕民表示，Coupang酷澎將繼續優化火箭跨境及火箭速配服務，為顧客提供一個更加安心安全的消費環境。