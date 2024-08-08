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7月出口創同期次高！財政部樂觀「8月連10紅」 關注貿易保護等4變數

中央社／ 台北8日電
財政部今天公布前7月出口2649.5億美元、創歷年同期次高。圖/聯合報系資料照
財政部今天公布前7月出口2649.5億美元、創歷年同期次高。圖/聯合報系資料照

財政部今天公布前7月出口2649.5億美元、創歷年同期次高。官員表示，8月外銷雖篤定連10紅，但全球經濟復甦爆發力有限，隨低基期效果淡化，預估下半年台灣出口將走向「緩升坡」，且須關注地緣政治衝突、美中科技經貿對抗、貿易保護主義，以及AI發展不確定性等4變數。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，累計前7月出口2649.5億美元、年增10%；進口2240.2億美元，年增9%。累計前7月出、進口規模皆為歷年同期次高。

展望後市，財政部統計處長蔡美娜表示，下半年都屬外銷旺季，所以對8月出口表現「不看淡」，預估出口規模會落在396億到407億美元之間，年增率會介於6%到9%，篤定寫連10紅。

蔡美娜說，目前引領台灣這波出口復甦的AI商機發展，前景備受看好，不過今年以來主要國家的製造業採購經理人指數大多還是在景氣榮枯的分界點、也就是50上下小幅震盪。

蔡美娜分析，全球經濟雖走向復甦，但爆發力相對有限，加上低基期的效果在淡化中，評估下半年國內出口將開始轉向較為平緩的「緩升坡」，全年會呈現「先高後穩」態勢，也就是上半年外銷成長達11.4%的雙位數年增率，下半年可能收斂至個位數。

蔡美娜進一步指出，儘管出口展望維持正向，但需要注意近來國際地緣政治衝突、美中科技經貿對抗、全球貿易保護主義，加上AI人工智慧發展的方向進度以及量產的進程，帶有一些不確定性，好比市場傳聞輝達（NVIDIA）AI晶片有設計缺陷，若屬實，可能對國內出口會有影響。

AI 外銷 海關 財政部

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