7月出口連9紅！資通外銷衝單月新高、傳產表現疲

人工智慧（AI）商機旺，財政部今天公布7月出口399.4億美元、年增3.1%，連9紅，其中資通與視聽產品外銷129.6億美元、寫歷年單月新高，年增42.4%，但傳產貨品表現不穩，僅礦產品呈現年增格局，外銷百花齊放要再等等。

財政部今天公布最新海關進出口貿易初步統計，7月出口金額399.4億美元、為歷年同月次高，年增3.1%；進口金額351億美元、年增16.2%。

財政部統計處長蔡美娜分析，7月出口連續9個月正成長，但年增幅收斂，主要是受多重正、負面因素交互影響；3大正向因素包含全球經濟延續平穩成長步調、高效能運算及AI商機持續發展、國際品牌行動裝置的新機鋪貨效應。

不過，她也坦言，截至目前，全球終端需求回溫的步調、強度仍參差不齊，且傳產貨品依然面臨國際間過剩產能的排擠，加上颱風凱米來襲造成工作天數減少及部分出貨遞延。

反映在數據上，蔡美娜表示，出口11大貨品7月表現呈「增少減多」局面，僅資通與視聽產品、礦產品為年增，其餘9項貨品衰退。

蔡美娜表示，資通與視聽產品仍受到AI浪潮帶動，7月出口達129.6億美元、衝歷年單月新高，年增42.4%，累計前7月出口754.8億美元，與去年全年的833.5億美元高峰相比，差不到80億美元，意味資通產品今年前8月出口規模有望提前刷新歷年全年紀錄。

另一主力科技貨品電子零組件7月出口137.3億美元、年減12%，蔡美娜指出，主因近年全球供應鏈重組，台商回流，許多資通訊業者擴大在台生產比重，導致部分積體電路供應路徑從外銷轉內銷，最後會製成資通產品報關出口。

由於出現上述結構性改變，蔡美娜表示，將2大科技貨品合計觀察較為客觀，電子零組件、資通與視聽產品7月出口合計約266.9億美元、創歷年單月次高，年增8%。

觀察傳產貨品，蔡美娜指出，塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品、化學品都受到需求不振的拖累，7月出口分別年減4.5%、5.9%、6.7%；機械方面，7月外銷到美國及韓國的半導體生產設備表現仍相當不錯，但因整體國際間投資氛圍普遍傾向審慎，所以大多數的機具買氣退縮，導致出口減幅5.6%。

蔡美娜表示，運輸工具則因歐洲自行車市場偏淡，加上去年同月有貨櫃船、遊艇等高單價訂單，墊高比較基期，導致7月出口減幅高達21%；礦產品則是受國際原油價格較去年同月上揚，且柴油、燃料油等出貨增加，挹注7月出口年增5.5%，是傳產貨品當中唯一年增者。

此外，進口方面，蔡美娜指出，主要受全球AI供應鏈分工運作，加上國內出口引申需求推升，積體電路與資通產品進口維持強勁，加上有部分原物料陸續回補，帶動7月進口呈現雙位數年增率。