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財政部預告修正證券交易稅條例 當沖降稅延長3年

中央社／ 台北8日電

財政部今天預告修正「證券交易稅條例」草案，將延長當沖交易證交稅稅率減半措施，延長施行期限3年，至2027年底止，草案預告期至9月9日。若後續順利，有望排入立法院新會期優先法案，一旦修法通過，將是第3度延長，合計實施期超過10年。

現股當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在2017年4月28日實施，為期1年；2018年4月28日進入首次延長，為期至2021年底止；2022年1月1日起進入第2次延長，為期3年，優惠將在今年12月31日屆期。

財政部今天預告修正「證券交易稅條例」草案、預告期至9月9日，可望列入立法院新會期優先法案。

財政部表示，經衡酌當沖降稅措施已達成提升證券市場交易量能及流動性目的，為續維持證券市場交易動能及減低證券市場不確定性，因此延長施行期限至2027年12月31日止。

針對金管會原本向財政部提出展延5年的建議方案，財政部長莊翠雲日前指出，金管會今年2月向財政部提出明確意見，認為延長有其必要性與合理性，滿足長、短期投資人的需求，有利市場發展，且以違約情況而言，當沖者沒有顯著高於非當沖者。

莊翠雲指出，經過審慎綜合評估，財政部認為這次當沖降稅「不該一次（延）這麼長」，才可以有適時調整的空間，過程中也有與金管會密切討論，達成共識，並強調此決議與近日股市高低震盪無關。

交易稅 當沖 財政部 金管會

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