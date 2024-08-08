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7月房租指數再創新高、年增率達2.5% 電費漲最兇

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

據主計總處最新統計，7月房租指數再創新高，年增率達到2.51%，反映租金上漲趨勢仍未改變，影響背後主要原因還是通膨、房價上揚與升息等因素相關。

另外在居住類除了房租上揚外，經歷電費調漲後，水電燃氣中的電費年增率也高達5.21%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，推升租金上揚的因素很多，包括通膨帶動物價上揚，整體的生活成本增加，社區管理費用增加也可能反映到租金上。

另外，新成屋出租後的比價效應，尤其經歷幾次升息，部分房東的房貸成本也增加，勢必也會反映在租金上，所幸政府推出的租金補貼政策，可以抵銷一些租金上漲的壓力。

統計顯示，今年7月房租指數106.5再創歷史新高，年增率達2.51%，年增幅已經連續3個月都超過2.5%。

觀察2019年房租年增率僅0.9%，2020年房租年增率0.9%，2021年房租年增率0.83%，2022年房租年增率1.68%，2023年年增率達2.16%，可明顯感受出2022年開始房租走揚趨勢，最近3個月年增率都超過2.5%，租金上揚趨勢仍未改變。

除了租金上揚外，居住類指數各項組成部分，年增率最高的是水電燃氣類，其中細項又以電費年增率5.21%最高，住宅維修費年增率也達2.89%，主要還是因為電價調漲後，帶動家庭用電的支出增加。

曾敬德表示，這兩三年租金明顯有感走揚，一方面的確房東的房屋成本增加，如稅賦升息等因素，都會反映在租金上，且當換約要出租時房東也發現，現在租金比兩三年前調高，還是可以找到條件不錯的租客，也會吸引到許多包租代管業者上門要委託出租，更增添房東反映租金價格的信心。

房東 房租 租金補貼

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