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擬3度延長…財政部宣布當沖降稅延至2027年 券商公會：爭取常態化

中央社／ 台北8日電
財政部7日宣布當沖降稅擬3度延長，再延長3年至2027年底，最快本週預告、下會期送立法院審查。券商公會理事長陳俊宏認為，重點不是延長3年、5年，更希望爭取當沖降稅能夠常態化。證券商公會/提供
財政部7日宣布當沖降稅擬3度延長，再延長3年至2027年底，最快本週預告、下會期送立法院審查。券商公會理事長陳俊宏認為，重點不是延長3年、5年，更希望爭取當沖降稅能夠常態化。證券商公會/提供

財政部7日宣布當沖降稅擬3度延長，再延長3年至2027年底，最快本週預告、下會期送立法院審查。券商公會理事長陳俊宏認為，重點不是延長3年、5年，更希望爭取當沖降稅能夠常態化。

券商公會上週舉行會員代表大會，陳俊宏公開籲請財政部修法延續現股當沖證交稅率減半政策，儘速將修正法案提報行政院審議後，送立法院進行修法程序，並列為優先法案，以減少政策不確定性對市場可能造成的衝擊，藉以促進證券市場及國內經濟長遠發展。

針對財政部最新同意當沖降稅延長3年，陳俊宏認為，這不是討論延長3年、5年的問題，爭取降低當沖交易成本，是為了讓台灣資本市場與國際接軌。自從實施當沖降稅措施後，當沖占比從10%提高到37%至40%，此比率符合國際市場常態。

券商公會希望能爭取當沖降稅常態化，否則這次延長3年，下次又要重新討論是否再延長，到時候可能又遇到總統大選。

當沖降稅議案 立法院 證交稅 財政部

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