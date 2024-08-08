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經濟部調高用電大戶節能目標至1.5% 鋼鐵半導體等入列

中央社／ 台北8日電
經濟部力拚4年深度節能達206億度，將新增契約容量1萬瓩以上用電大戶級距的節能目標，從年減1%提高至1.5%，執行期為2025年至2028年，估石化、鋼鐵、水泥、造紙、半導體業等271家業者入列。圖／本報系資料照片
經濟部力拚4年深度節能達206億度，將新增契約容量1萬瓩以上用電大戶級距的節能目標，從年減1%提高至1.5%，執行期為2025年至2028年，估石化、鋼鐵、水泥、造紙、半導體業等271家業者入列。圖／本報系資料照片

經濟部力拚4年深度節能達206億度，將新增契約容量1萬瓩以上用電大戶級距的節能目標，從年減1%提高至1.5%，執行期為2025年至2028年，估石化、鋼鐵、水泥、造紙、半導體業等271家業者入列。

行政院會今天通過經濟部所提「深度節能推動計畫」，目標今年起至2027年投入新台幣353億元，促進節電206億度；其中，用電大戶推動策略為提升節能目標、提供投資抵減誘因。

大型用電戶是指與台電契約容量達800瓩以上的業者，全台約4900家，這類用戶特性是設備複雜多樣、家數少，但年用電量達1576億度，用電量約占整體製造業的60%。

節能目標方面，能源管理法授權子法本就有規範契約容量800瓩的大用戶，須在10年內（2015至2024年）達成平均每年節電1%目標，年底將屆。截至2022年底，達成率中位數為1.46%，成效良好，僅242家沒達標、比例約5%。

能源署官員表示，已與業者召開多場座談會溝通新目標，近期將預告2025至2028年起契約容量800至1萬瓩用戶節電義務維持1%，並新增1萬瓩以上用戶級距，其節電目標提高至1.5%，計算方式是節電量除以總用電量。

官員強調，不是要求業者電費實質下降，而是希望引導業者透過節電，抑低用電需求成長幅度，畢竟訂單多，用電量一定會增加。

值得注意的是，這次節電義務對象改以總公司計算，歸戶後剩下3388家。官員說明，因過去個別工廠會受限經費考量，節電工作較難施力，改由總公司主導可強化資源分配，亦可透過設置獎勵制度，促進各廠彼此學習、良性互動。

根據能源署資料，契約容量800瓩以上有大型百貨、量販等零售業，以及塑膠、食品、紡織、金融保險、金屬基本工業、物流倉儲業等。契約容量1萬瓩以上共271個總公司，包含石化、鋼鐵、水泥、造紙、半導體業等。

至於誘因部分，經濟部正在檢討產業創新條例10之1條，研擬將節能投資納入投資抵減項目，盼加速節能減碳，待跨部會協商定案。官員補充，現行10-1條已有納入智慧化相關設備等項目，本身就有促進節能效果，修法後則是更明確化節能項目，讓業者更有依循。

半導體 節電 經濟部

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