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4年國發計畫下周提報行政院會 總體經濟目標受矚目

中央社／ 台北8日電
國發會委員會議今天通過4年國家發展計畫（2025～2028年），預計下週提報行政院會討論，待行政院會通過，便會公布政府對於未來4年的施政藍圖，以及未來4年經濟成長率、失業率及物價等總體經濟目標。國發會外觀。圖／本報系資料照片
國發會委員會議今天通過4年國家發展計畫（2025～2028年），預計下週提報行政院會討論，待行政院會通過，便會公布政府對於未來4年的施政藍圖，以及未來4年經濟成長率、失業率及物價等總體經濟目標。國發會外觀。圖／本報系資料照片

國發會委員會議今天通過4年國家發展計畫（2025～2028年），預計下週提報行政院會討論，待行政院會通過，便會公布政府對於未來4年的施政藍圖，以及未來4年經濟成長率、失業率及物價等總體經濟目標。

國家發展計畫是政府對於未來整體發展目標及策略的重要綱領，內容包含未來4年的發展策略、總體經濟目標，也涵蓋各部會的施政計畫及指標。

國發會今天委員會議通過4年國發計畫，預計下週提報行政院會。國發會主委劉鏡清曾表示，4年國家發展計畫將以總統賴清德的「國家希望工程」為主軸，透過跨部會整合的能量實現總統政見。

回顧前一個4年國家發展計畫（2021年至2024年），國發會訂定目標為經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%，以及核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%的總體經濟目標。

根據主計總處資料，2021年至2024年平均經濟成長率為3.59%，可望高分過關；失業率方面，台灣僅2021年受疫情影響，失業率攀至3.95%，而後均不到3.7%，達標機率頗高。

至於物價，由於過去4年多來，全球受到COVID-19疫情衝擊，供應鏈瓶頸、塞港、缺櫃等問題接踵而來，2022年又爆發俄烏戰爭，國際原物料價格竄高，均導致全球通膨陰影揮之不去，台灣也不例外。

主計總處資料顯示，2022年至今，消費者物價上漲率（CPI）連3年高於2%的通膨警戒線；核心CPI也持續高於2%，直到今年第2季起，才回落至2%以下。由此看來，政府先前訂下的通膨率目標將落空。

中研院經濟所日前也特別示警，電價調漲、房價上漲帶動房租、軍公教調薪及颱風，都可能為物價上漲帶來壓力，通膨壓力不可小覷。

面對美國總統大選帶來的不確定性、地緣政治風險以及全球供應鏈重組等國際環境變動，以及國內通膨疑慮未解，外界關注政府端出的國家發展計畫，如何訂定總體經濟目標，以及各部會有何施政KPI等，期待有明確路徑、逐一解決經濟問題。

CPI 國發會 失業率 消費者物價指數

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